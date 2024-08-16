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Горняки испытывают спуска свыше тысячи метров с Маттерхорна.

 and  Grigoriy Williams
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Каждый летний день примерно 200 храбрых альпинистов отправляются на опасный подъем по отвесному...
Каждый летний день примерно 200 храбрых альпинистов отправляются на опасный подъем по отвесному склону Маттерхорна.

Горняки испытывают спуска свыше тысячи метров с Маттерхорна.

Двое альпинистов не вернулись с запланированного восхождения на Маттерхорн. Через два дня их тела были обнаружены на северной стороне горы во время воздушного поиска.

В швейцарских Альпах двое альпинистов погибли после падения с Маттерхорна. Двое смельчаков пролетели около тысячи метров, как сообщили власти в юго-западном кантоне Вале. Сообщается, что они начали восхождение на Маттерхорн по маршруту Хорнлиgrat ранним утром в среду. Их отсутствие в хижине, как и было запланировано, побудило службу спасения начать поиски.

Воздушный поиск, проведенный Air Zermatt, обнаружил тела двух альпинистов на северной стене Маттерхорна. По словам полиции, "причины, по которым двое альпинистов упали с высоты около тысячи метров, будут установлены в ходе расследования". Процесс официальной идентификации жертв все еще продолжается. Их национальность не разглашается.

Маттерхорн, известный своей пирамидальной формой на итальянской границе, является одной из самых известных достопримечательностей Швейцарии. Первое восхождение на него было совершено в 1865 году, и он возвышается на высоту 4478 метров. Маршрут Хорнлиgrat считается технически самым простым, но все равно представляет собой серьезное испытание из-за сложных навигационных проблем.

Трагические обстоятельства привели к фатальному падению двоих альпинистов с Маттерхорна. Обнаружение их тел на северной стороне горы во время воздушного поиска serve как напоминание о рисках, связанных с альпинизмом.

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