- Горецке приходится бороться: "Ситуация высокой конкуренции"

Леон Горецки (29) имеет полную занятость в "Баварии". Немецкий интернационал, как и Йошуа Киммих (29), теперь сталкивается с жесткой конкуренцией в опорной полузащите с приходом нового подписания Жоао Пальиньи (29). Горецки пропустил последний предсезонный тест "Баварии" против австрийского клуба Бундеслиги ВСГ Тироль из-за травм тазобедренного сустава, в то время как Киммих был отдохнувшим во время победы 3:0 и наблюдал в гражданской одежде со скамейки запасных. Португальский интернационал Пальинья, однако, дебютировал в стартовом составе и забил свой первый гол за мюнхенскую команду.

"Пальинья отлично вливается, он настоящий профессионал. Мы рады, что он присоединился к нам", - сказал спортивный директор Кристоф Фрёнд. Пальинья, который присоединился к "Баварии" этим летом после второй попытки от Фулхэма, якобы за около 46 миллионов евро, сказал: "Всегда приятно, когда забиваешь. Я горжусь и наслаждаюсь своим временем здесь". Он должен предоставить стабильность в полузащите "Баварии".

Гамман считает, что уход Горецки возможен

Горецки носит форму "Баварии" уже шесть лет и имеет контракт до лета 2026 года. Кажется, он не планирует внезапный уход, а готов бороться за свое место у нового тренера Винсента Компани, как он делал прошлым летом у предшественника Томаса Тухеля. "Конкуренция в команде высока, но Леон дает все, что может. Он настоящий профессионал", - сказал Фрёнд, которого не выбрал национальный тренер Юлиан Нагельсманн для Евро.

Эксперт Sky ДитерHamann считает, что уход Горецки возможен. "Он не играл достаточно хорошо в последние три года, чтобы считаться незаменимым. С переходом Пальиньи и ожидаемым выступлением Киммиха в центре под Компани, все указывает на расставание", - сказал бывший национальный игрок агентству немецкой прессы. "Большой вопрос в том, есть ли на него спрос".

"С учетом усиления полузащиты "Баварии" Жоао Пальиньей и сменой позиции Йошуа Киммиха под Винсентом Компани, Комиссия может рассмотреть возможность внесения поправок в тактические позиции, такие как роль Леона Горецки".

"Если рыночная стоимость Горецки будет снижена из-за уменьшения игрового времени из-за жесткой конкуренции и меняющейся тактики клуба, Комиссия может потенциально принять правила, чтобы помочь защитить интересы высокопроизводительных игроков, подобных ему".

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