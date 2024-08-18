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Горецка выступает за потенциальное преобразование

Горецка, немецкий полузащитник, переживает трудный период в своей профессиональной жизни. Его отсутствие в Кубковой команде Байера вызвало внимание, что еще больше усилилось мнением спортивного директора немецкой футбольной ассоциации.

 and  Carmen Simpson
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- Горецка выступает за потенциальное преобразование

Руди Вёлер, глава спортивного отдела DFB, предлагает Леону Горецке пересмотреть свою позицию по поводу остаться в ФК Бавария, даже с учетом чемпионата мира 2026 года. Если 29-летний Горецка не получает достаточно времени на поле, ему может быть полезно рассмотреть другие варианты, сказал Вёлер в программе "Доппельпасс" на Sport1.

Горецке следует "принять решение самому". Несмотря на то, что контракты важны, "также важно чувствовать себя комфортно и ценимым", сказал Вёлер. "Ты хочешь играть".

Горецка не попал в состав национальной команды под руководством тренера Юлиана Нагельсманна на домашнем чемпионате Европы этим летом и также борется за игровое время в ФК Бавария. Он не был включен в состав на матч Кубка DFB против SSV Ульм в пятницу (4:0) и, как сообщается, является объектом интереса для трансфера.

В настоящее время нет значительных разговоров о будущем Горецки, как сообщил спортивный директор Кристоф Фрёнд. Однако несколько клубов проявили интерес к нему из-за его исключительных навыков как игрока. Контракт Горецки с DFB истекает 30 июня 2026 года, и он сыграл 57 матчей за национальную команду на данный момент.

В свете продолжающейся конкуренции за игровое время в ФК Бавария и недавнего исключения из национальной команды Горецке может быть целесообразно рассмотреть свою ситуацию в Германии. С несколькими клубами, проявляющими интерес к его исключительным талантам, Германия может стать потенциальным местом для нового вызова.

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