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Федеральные земли ГерманииНовостиРаботы по устранению

Горещий гараж разжигает дом

В регионе Рейн-Неккар горит гараж. Огонь быстро распространяется, задевая близлежащие жилые здания. Пожарные борются с пламенем, но огонь устойчиво горит.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Непрерывно пожарные борются с упорными возгораниями огня (Указания на картинке)
Непрерывно пожарные борются с упорными возгораниями огня (Указания на картинке)

- Горещий гараж разжигает дом

В гараже, расположенном в районе Рейн-Неккар (Райн-Неккар-Кreis), разгорелся нежелательный пожар, который распространился на примыкающее жилое здание. Операции по тушению пожара в Кетше все еще продолжаются, так как повторные вспышки горячих точек вызывают задержки, как сообщается властями. Кроме того, необходимо удалить два сгоревших гибридных автомобиля из гаража. К счастью, все жители смогли покинуть территорию без вреда для себя.

Ранее в тот же день житель вызвал пожарную службу после того, как услышал взрыв в гараже. В разгар пожара гараж и соседний дом были полностью охвачены пламенем, сообщает представитель пожарной службы. Сначала один из автомобилей был подключен к зарядной станции, но неясно, привело ли зарядка к пожару.

В районе Рейн-Неккар произошел пожар, который распространился на примыкающее жилое здание. Операции по тушению пожара в Кетше продолжаются, а повторные вспышки горячих точек вызывают задержки, сообщают полицейские. Также необходимо удалить два горящих гибридных автомобиля из гаража. Все жители смогли эвакуироваться в безопасности. Жителям, проживающим на улице Шветцингер, рекомендуется плотно закрыть окна и двери из-за сильного дыма и следовать указаниям полиции. Примыкающий дом теперь временно непригоден для проживания. К сожалению, еще одно здание также пострадало от дыма.

Rhein-Neckar district (Rhein-Neckar-Kreis), a fire broke out and spread to an adjacent residential building. Firefighting efforts in Ketsch are ongoing, with reigniting hotspots causing delays, according to police. It is also necessary to remove two burning hybrid cars from the garage. All residents managed to evacuate safely.

Пожарная служба была вызвана утром после того, как кто-то услышал взрыв в гараже. Гараж и примыкающий дом были полностью охвачены пламенем в какой-то момент, сообщает представитель пожарной службы. Один из автомобилей был первоначально подключен к зарядной станции, но неясно, привело ли зарядка к пожару. Удаление двух сгоревших гибридных автомобилей из гаража является важным для операций по тушению пожара из-за потенциальных опасностей. После пожара власти рекомендуют жителям поблизости плотно закрыть окна и двери из-за сильного дыма.

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