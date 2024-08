- Горещий гараж разжигает дом

В гараже, расположенном в районе Рейн-Неккар (Райн-Неккар-Кreis), разгорелся нежелательный пожар, который распространился на примыкающее жилое здание. Операции по тушению пожара в Кетше все еще продолжаются, так как повторные вспышки горячих точек вызывают задержки, как сообщается властями. Кроме того, необходимо удалить два сгоревших гибридных автомобиля из гаража. К счастью, все жители смогли покинуть территорию без вреда для себя.

Ранее в тот же день житель вызвал пожарную службу после того, как услышал взрыв в гараже. В разгар пожара гараж и соседний дом были полностью охвачены пламенем, сообщает представитель пожарной службы. Сначала один из автомобилей был подключен к зарядной станции, но неясно, привело ли зарядка к пожару.

Пожарная служба была вызвана утром после того, как кто-то услышал взрыв в гараже. Гараж и примыкающий дом были полностью охвачены пламенем в какой-то момент, сообщает представитель пожарной службы. Один из автомобилей был первоначально подключен к зарядной станции, но неясно, привело ли зарядка к пожару. Удаление двух сгоревших гибридных автомобилей из гаража является важным для операций по тушению пожара из-за потенциальных опасностей. После пожара власти рекомендуют жителям поблизости плотно закрыть окна и двери из-за сильного дыма.

