- Google хочет приправлять новые смартфоны искусственным интеллектом

Google использует свои многолетние инвестиции в области искусственного интеллекта, чтобы оснастить новые смартфоны своего бренда Pixel. Начальник подразделения устройств Google, Рик Остерлох, представил модель Pixel 9 на штаб-квартире компании в Маунтин-Вью, заявив, что ИИ Google работает особенно гладко и безопасно на своих устройствах. ПО может, например, резюмировать содержимое электронных писем и звонков или предлагать подсказки для текста.

Pixel 9 будет выпущен в четырех вариантах: стандартная модель, усовершенствованная Pro с двумя размерами экрана и Pro Fold с гибким дисплеем. Покупатели моделей Pro получат годовую подписку на AI-ассистента Gemini Live, что позволит им естественно общаться.

Google: "Что может сделать для меня ИИ?"

Остерлох подчеркнул, что Google стремится ответить на самый важный вопрос об ИИ: "Что может сделать для меня ИИ?" Смартфоны Google в основном конкурируют с устройствами Samsung и Apple. Недавно компания, производящая iPhone, объявила о продвинутых функциях ИИ, которые будут поэтапно внедряться уже этой осенью.

Однако подход Apple к ИИ отличается от подхода Google. Встроенное ПО AI Apple focuses на личной информации, в то время как пользователи могут обратиться к чат-боту ChatGPT от OpenAI для других запросов. В отличие от этого, Gemini от Google разработан как программное обеспечение ИИ для всех случаев жизни. Google также разрабатывает мобильную операционную систему Android, которая работает на устройствах, включая Pixel, смартфоны Samsung и гаджеты китайских конкурентов.

Персонализированные функции ИИ

Одной из новых функций смартфонов Pixel является возможность анализировать содержимое скриншотов и транскрибировать телефонные разговоры в виде текста. Google подчеркнул, что обе функции безопасны, и данные остаются только на устройствах. Недавно Microsoft отменила planned AI-feature для компьютеров Windows, который должен был делать скриншоты и анализировать их каждые несколько секунд из-за опасений по поводу защиты данных.

Google также обещает значительно улучшенную камеру для Pixel 9, которая будет обеспечивать более высокое разрешение и лучшую производительность в условиях низкой освещенности. Вместе со смартфонами Google также представила новую модель своего встроенного компьютерного часового устройства.

Функции ИИ Pixel 9 играют значительную роль в его уникальном Trade Proposition, позволяя резюмировать содержимое электронных писем и предлагать подсказки для текста. Пользователи моделей Pro также получат доступ к AI-ассистенту Gemini Live для естественного общения.

Подход Google к ИИ в своих устройствах, включая Pixel, отличается от подхода Apple, так как Gemini разработан как программное обеспечение ИИ для всех случаев жизни, в то время как Apple focuses на личной информации.

Читайте также: