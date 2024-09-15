Гондурасский противник добычи полезных ископаемых, посвященный сохранению водных путей, трагически кончается

Джован Лопес нашел свою смерть в субботу вечером, получив пули от нескольких человек, когда возвращался домой из церкви на машине, сообщил Reuters источник, пожелавший остаться анонимным.

Лопес был членом муниципального комитета по защите и продвижению общественных и общих интересов, местной экологической группы, базирующейся в Токоа, прибрежном городе.

В прошлом году трое других людей, связанных с этой группой, были якобы убиты в отместку в стране, признанной одной из самых опасных в мире для активистов.

Группа испытывала запугивание и преследование в течение многих лет, борясь за сохранение рек Гуапинол и Сан-Педро, а также природного резервата Карлоса Эскалерос. Их усилия были осложнены присутствием горнодобывающих и гидроэлектрических компаний.

"Мы требуем окончательного и ясного объяснения; это правительство должно ответить за смерть нашего товарища Хуана Лопеса", - заявила группа в социальных сетях.

В октябре прошлого года Межамериканская комиссия по правам человека выдала превентивные меры в пользу 30 членов группы и их юридических представителей, в том числе Лопеса. Они призвали правительство Гондураса усилить меры защиты.

По данным комиссии, Лопес сообщал о многочисленных угрозах, в том числе от члена банды, местного предпринимателя и представителя горнодобывающей компании. С июня двое мужчин на мотоциклах стали часто появляться в его районе, сообщила комиссия.

Координатор ООН в Гондурасе Алис Шакелфорд заявила, что Лопеса угрожали из-за его активизма и похвалила его храбрость в противостоянии влиятельным интересам.

"Мы осуждаем жестокое убийство Хуана Лопеса, активиста, которому угрожали из-за его работы", - написала она в социальных сетях.

По данным британской группы Global Witness, в прошлом году в Латинской Америке было убито 85% мировых экологических активистов, в том числе 18 человек в Гондурасе.

Группа решительно осудила убийство Хуана Лопеса, потребовав ясного объяснения от администрации, так как он был видным фигурой в их борьбе против экологического ущерба в Америках. Несколько человек, связанных с их делом, также встретили подобную участь, подчеркивая опасную ситуацию для активистов во всем мире.

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