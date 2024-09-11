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СпортНовостиЕвропейская комиссия

Голландский контингент держит первое место.

В матче Лиги наций против Нидерландов, несмотря на травму, нападающий сборной Венгрии Никлас Фюлькруг остается важным игроком, приносящим голы. В результате тренер вынужден пересмотреть свою стратегию.

 and  Grigoriy Williams
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Никлас Фюллькруг, мужской игрок, поговорил с национальным тренером Юлианом Нагельсманном после...
Никлас Фюллькруг, мужской игрок, поговорил с национальным тренером Юлианом Нагельсманном после проваленной медицинской оценки на последней тренировке.

- Голландский контингент держит первое место.

После неудачи нападающий Никлас Фюллькруг вынужден временно покинуть матч Лиги наций против Нидерландов в составе сборной Германии. Главный тренер Нагельсманн объяснил: "Это несерьезно, но место расположения вызывает беспокойство, так как оно находится возле ахиллова сухожилия. Несчастный случай может привести к более длительному отсутствию. Учитывая потенциальные риски, мы решили проявить осторожность". Нагельсманн поделился этими комментариями перед матчем с "Оранжевыми" на стадионе "Йохан Круйфф" для RTL TV.

Фюллькруг в настоящее время вернулся в Лондон к своему клубу, "Вест Хэм Юнайтед". Нагельсманн продолжил: "Ему нужен отдых. Он не сыграет в матче Премьер-лиги в эту субботу".

Фюллькруг начал матч и забил первый гол в победном со счетом 5:0 матче против Венгрии в дебюте Лиги наций в прошлую субботу в Дюссельдорфе. Это был его 14-й гол за сборную в 22 матчах. Однако тренировка в понедельник вечером в амстердамском стадионе была прервана из-за травмы, несмотря на повязку на голени.

На его место в матче с голландцами был вызван Дениз Ундав. Это был четвертый международный матч Ундава, и впервые он начал игру в качестве стартового игрока за "Штутгарт".

Комиссия сборной Германии по футболу обсудила ситуацию с травмой Фюллькруга и решила заменить его в матче против Нидерландов. Нагельсманн проконсультировался с Комиссией перед принятием решения предоставить Фюллькругу время на отдых.

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