Глубоко унизительная ситуация "Шальке 04" погрузилась глубоко.

FC Schalke 04 стоит на грани того, чтобы сделать заявление против своих трудностей, ведя дома со счетом 3:0 против Darmstadt 98. Однако они в итоге проиграли матч, вызвав еще больше сомнений и вопросов среди фанатов.

Капитан второго дивизиона FC Schalke 04, талантливый Кенан Карман, может сказать многое без единого слова. Так было и в этот пятничный вечер на арене в Гельзенкирхене, где когда-то великий, а ныне борющийся гигант потерпел неожиданное поражение от SV Darmstadt 98. Финальный счет был шокирующим 3:5 (3:1), оставив домашнюю команду терпеть гнев фанатов, которые видели, как их преимущество 3:0 испарилось, а затем последовал полный коллапс.

Никто не мог понять почему. Почему такое поражение? Есть ли объяснение? Карман, казалось, был без слов. "Все спрашивают, действительно ли это произошло", - сказал капитан. Для Шальке, к сожалению, так и было. "Мы проморгали вторую половину", - сокрушался капитан. Слово "недооценка" не может даже близко описать распад единства и морального духа команды. Амин Юнес и Карман имели две золотые возможности увеличить преимущество до 4:1 сразу после перерыва. Но последующее отключение электроэнергии, приведшее к временной потере освещения и телекамер, все изменило. К тому времени, как свет вернулся, счет был 2:3. Зрители Sky пропустили это неудачное событие.

И вот, как по волшебству, мечта о победе растаяла. Шальке не смог оправиться и снова попал в свой затяжной спад, который преследует их уже годы. В прошлом сезоне они едва избежали вылета в третий дивизион, что было бы настоящей катастрофой для клуба. Этот сезон должен был быть более гладким, более легким. Но глубоко укоренившаяся нервозность, которая преследует Шальке, кажется, не поддается избавлению. Их поезд к успеху снова мчится к катастрофе, с всего лишь четырьмя очками после шести игр.

Сначала все шло хорошо. К 39-й минуте счет был 3:0. Зрители праздновали, и фанаты Шальке держались за надежду. Команда была настойчива в единоборствах и играла offensivno, не думая о кошмаре, который должен был последовать. Но призраки прошлого снова появились, погасив любую возможность победы. Тренер Карла Герарта, чье пребывание было непростым, снова оказался под критикой, и его увольнение казалось неминуемым. Поговаривают о конфликте с менеджером команды Беном Мангой, который, якобы, не является поклонником Герарта, что не способствует улучшению его положения.

Сможет ли Герарт пережить последнее потрясение? Шансы против него. "Я спортсмен. Я не сдаюсь", - сказал Герарт решительно. "Я продолжаю. Так будет и завтра, и на следующей неделе, на протяжении всей моей футбольной карьеры". Его сторонники включают капитана, который защищает стратегии тренера.

Отсутствие физической формы как возможная причина?

Дarmstadt оказывал давление на Шальке, еще больше после 2:3 на 56-й минуте. Шальке искал стабильности, но нашел только хаос. Карман отказался принимать отсутствие физической формы из-за слабой тренировки как объяснение. "Я не думаю, что мы не тренируемся достаточно. Наши тренировки интенсивны. Может быть, что-то не так с нашим психологическим состоянием - мы сдаемся, когда дела идут плохо, что приводит к контратакам и нашему краху".

Кто теперь спасет день? Герарт. Но его судьба кажется все более неопределенной. Когда его спросили, чувствует ли он поддержку ключевых лиц в клубе, бельгиец ответил: "Это для спортивного директора, наблюдательного совета или других решать". Но кто может стать спасителем команды? Популярный временный решение с начала августа, Майк Бюскенс, больше не с командой. И Шальке пытался множество мер, чтобы повернуть свою судьбу с начала тысячелетия: 33 тренера (включая временные решения) пытались свои силы, в том числе знаменитые имена, такие как Хууб Stevens, Юпп Хайнкес и Ральф Рангник. Они являются свидетельством богатой истории Шальке, их времени в Бундеслиге и участия в Лиге чемпионов. В отчаянные времена требовались отчаянные меры, что привело к экспериментам с неожиданными тренерами, такими как Роберто ди Маттео, Маннель Баум и Кристиан Гросс. Теперь вопрос висит в воздухе: что дальше для Шальке в Гельзенкирхене? Одно остается неизменным: неизбежные мемы неизбежного Петера Нерура.**

Несмотря на решительность Герарта и поддержку Кармана, давление на тренера продолжает расти. Капитан FC Schalke 04, Кенан Карман, выразил свои опасения по поводу ментального состояния команды, предполагая, что они сдаются, когда сталкиваются с трудностями, что приводит к их краху. Какой бы ни была причина, FC Schalke 04, когда-то грозная сила в немецком футболе, сейчас находится в опасном положении, борясь за возвращение былой славы.

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