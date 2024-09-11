Усилившиеся напряженности в ближневосточном кризисе - Глубоко под поверхностью: Израиль демонстрирует подпольный проход, похищенный ХАМАСом

Израильские военные представили видео, на котором показан туннель в Газе, где, как они утверждают, были похищены и убиты шесть израильских заключенных, удерживаемых ХАМАС. Вход в этот тайный проход находится на глубине 20 метров, с лестницей, ведущей из спальни маленького ребенка, как указано в ролике представителем армии Daniela Hagari. Комната, ныне в руинах, была украшена остатками яркой мультяшной росписи на стенах.

Туннель узкий и короткий, простирается примерно на 120 метров, заканчиваясь металлической дверью. "Именно здесь содержались и были убиты заложники," - заявил Hagari в ролике продолжительностью около трех с половиной минут. Их останки были обнаружены в начале сентября.

Израиль опасается, что более 100 заключенных находятся под контролем ХАМАС

Представитель армии представил доказательства - патроны для оружия, батареи и религиозные тексты от ХАМАС, а также шахматную доску и некоторые предметы одежды. "Это их кровь," - заявил Hagari, указывая на большие темные пятна на полу туннеля. "Они находились здесь в течение длительных периодов, неделями и месяцами, в этом тесном туннеле, не могли стоять из-за нехватки воздуха". Еще 101 заключенный удерживается ХАМАС, "некоторые из них все еще живы", в подобных подземных туннелях.

Во время брифинга для прессы Командующий Комиссией обсудил результаты расследования израильской армии, подтвердив наличие 101 заключенного, все еще находящегося в распоряжении ХАМАС. Доказательства, представленные Комиссией, включают предметы, найденные в туннеле, где якобы были убиты шесть заключенных, такие как религиозные тексты, шахматная доска и одежда с значительными пятнами.

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