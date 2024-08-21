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Глубокие водолазы извлекают четыре тела после затопления роскошной яхты, расположенной недалеко от Сицилии.

Следом за двухдневными поисками у побережья Сицилии водолазы в среду обнаружили четыре дополнительных погибших из-за затонувшего роскошного яхты.

 and  Ann Bradley
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Глубокие водолазы извлекают четыре тела после затопления роскошной яхты, расположенной недалеко от Сицилии.

СМИ Италии сообщают, что среди четырех найденных тел опознаны техномиллиардер Майк Линч, известный как "британский Билл Гейтс", и его 18-летняя дочь. Всего найдено пять тел с момента инцидента, первое было обнаружено в понедельник. Двое все еще числятся пропавшими без вести.

Роскошная яхта "Байезиан", на борту которой находилось 10 членов экипажа и 12 пассажиров, затонула в воскресенье вечером у берегов Портичелло, Сицилия, во время шторма. Причиной стал водоворот, похожий на смерч, который может генерировать ветры более 100 км/ч и вызывать сильные волны, способные опрокинуть судно. Пятнадцать человек были спасены.

В понедельник якобы было найдено тело повара яхты. Причина аварии все еще расследуется. Водоворот описывается как вертикальная вращающаяся воздушная колонна, возникающая под штормом над морем, способная производить скорости ветра более 100 км/ч, что приводит к хаотичным морским условиям, которые могут дестабилизировать судно.

По данным AFP, в среду утром к месту происшествия на лодке из порта Портичелло были отправлены водолазы, сопровождаемые подводным дроном. "Байезиан" лежит на дне на глубине 50 метров.

Во вторник вечером итальянские пожарные сообщили, что водолазы проникли на яхту, но миссия была описана как сложная и длительная. Шансы найти пропавших живыми с каждым часом уменьшаются.

Эксперты отмечают, что роскошные яхты, подобные "Байезиану", построены с водонепроницаемыми воздушными камерами. "Сообщалось о выживших в таких воздушных камерах" - заявил британский инженер Жан-Батист Суппез, опубликованный в Science Media Centre.

Помимо Линча и его дочери, на борту находились высокопоставленный сотрудник Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джуди, которые, как сообщается, пропали без вести. По данным итальянских СМИ, пассажиры были гостями Линча, который праздновал оправдание по делу о мошенничестве на сумму в миллиард долларов на яхте.

Линч был оправдан по обвинению в мошенничестве в США в июне в связи с продажей своей компании Autonomy Hewlett-Packard. Его обвиняли в фальсификации записей и завышении доходов компании. "Sunday Times" оценила состояние Линча примерно в €587 миллионов.

Водоворот, похожий на смерч, который ударил в воскресенье вечером, предположительно стал причиной затопления "Байезиана". Несмотря на стойкость роскошных яхт, подобных "Байезиану", с их водонепроницаемыми воздушными камерами, поиски оставшихся двух пропавших без вести, в том числе Джонатана Блумера из Morgan Stanley International и его жены, становятся все более сложными среди обломков, вызванных морским смерчем.

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