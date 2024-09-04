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ПолитикаНовостиКремль

Глубокие подделки из Москвы: США принимают меры против манипуляций на выборах

Соединенные Штаты неизменно обнаруживают вмешательство в свои выборы со стороны Москвы. В результате США вводят пакет санкций, направленных на предотвращение подобных попыток вмешательства. Тем не менее, проблемы не сводятся только к России.

 and  Anthony Ross
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Американская администрация предъявляет существенные обвинения Москве.
Американская администрация предъявляет существенные обвинения Москве.

- Глубокие подделки из Москвы: США принимают меры против манипуляций на выборах

Америка обвиняет Россию во вмешательстве в текущую президентскую избирательную кампанию и ответила санкциями. Несколько лиц и организаций, в том числе представители RT от российского государственного вещателя, были наказаны США. Госдепартамент США заявил, что будет ограничивать визы для сотрудников кремлевских СМИ, связанных с тайными попытками влияния. Кроме того, правительство США объявило награду за информацию о российской хакерской группе, обвиняемой в вмешательстве в выборы.

Москву напрямую обвиняют в серьезных обвинениях

По мнению американского правительства, попытки манипуляций исходят от высших уровней в Москве. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что окружение главы Кремля Владимира Путина поручило российским PR-компаниям распространять дезинформацию и государственные нарративы в рамках кампании по влиянию на президентские выборы в США в 2024 году.

Министерство финансов США заявило, что актеры, поддерживаемые российским государством, в течение длительного времени использовали различные методы, такие как искусственный интеллект, глубокие фейки и целенаправленная дезинформация, чтобы подорвать доверие к процессам и институтам, связанным с выборами в США. В начале 2024 года руководство RT якобы тайно вербовало неосведомленных американских influencers из социальных сетей для попыток влияния. RT использовала подставную компанию, чтобы скрыть свое участие или участие российского правительства.

Основной целью этих попыток влияния различными способами было также распространение пропаганды правительства России в США и подрыв поддержки Украины, которая находится под нападением России.

Директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил: "RT больше не просто пропагандистский инструмент Кремля". Вещатель используется для продвижения тайных попыток российского влияния. Цель состоит в том, чтобы посеять раздор, распространять дезинформацию и пропагандировать нарративы, выгодные России, в ущерб Украине.

Среди тех, кто попал под санкции, - главный редактор RT Маргарита Симоньян и другие члены руководства вещателя. В результате санкций любые активы целевых лиц в США будут заморожены. Граждане США не смогут вести с ними бизнес. Международный бизнес также станет значительно сложнее для тех, кто попал под санкции.

Продолжающаяся проблема

Ранее Москва вмешивалась в выборы США, согласно официальным заявлениям США. По данным американских разведывательных ведомств, Россия поддерживала республиканца Дональда Трампа на выборах 2020 года, одновременно нанося ущерб демократу Джо Байдену. Россия также вмешивалась в выборы 2016 года, чтобы поддержать Трампа и помешать демократу Хиллари Клинтон, согласно американским ведомствам безопасности. Позже специальный прокурор расследовал возможную незаконную координацию между Россией и командой Трампа, но не нашел существенных доказательств.

Кирби подчеркнул, что контрмеры правительства США направлены на то, чтобы сделать такие попытки влияния более трудными. "Это полностью предотвратит их? Скорее всего, нет, они найдут лазейки".

Не единственная проблема

Кирби подчеркнул, что Россия не единственная страна, пытающаяся дестабилизировать американскую демократию. Гарланд также предупредил об увеличении агрессивной деятельности Ирана в ходе текущей избирательной кампании.

Американские разведывательные ведомства недавно обвинили Иран в взломе внутренних коммуникаций команды Трампа. Иранцы якобы пытались получить доступ к лицам с прямыми связями как с республиканской, так и с демократической командами. "Эти activities, включая кражи и утечки, направлены на влияние на процесс выборов в США", - говорится в отчете ведомства безопасности. Иран пытается "разжечь рознь и подорвать доверие к нашим демократическим институтам". Даже команда вице-президента США Камалы Харрис недавно сообщила о кибератаке со стороны иностранных лиц.

Санкции Госдепартамента США против кремлевских СМИ специально направлены против тех, кто из Кремля. Обвиняемая в вмешательстве в выборы российская хакерская группа, как считается, действует из Кремля.

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