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"Глубокий рычание предшествовало внезапному нападению": рассказ о мучительном испытании человека, который вышел из беды после встречи с медведем в дикой природе Аляски

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 3 минут
Произошедший во время охоты на полуострове Кенай, Аляска, инцидент, в результате которого Тайлер...
Произошедший во время охоты на полуострове Кенай, Аляска, инцидент, в результате которого Тайлер Джонсон и его отец подверглись нападению бурого медведя, свидетельствует о том, что Джонсон каким-то образом умудрился ранить себя в ногу во время атаки. Впоследствии он запечатлел на пленке события, которые произошли вскоре после этого.

"Глубокий рычание предшествовало внезапному нападению": рассказ о мучительном испытании человека, который вышел из беды после встречи с медведем в дикой природе Аляски

32-летний Тайлер Джонсон исследувал внедорожные территории на полуострове Кенай в центральной части Аляски, присоединившись к своему отцу на охоте, когда они неожиданно столкнулись с бурым медведем. В считанные секунды они оказались в открытой местности, по крайней мере, в двух милях от ближайшей дороги, как рассказал Джонсон.

"Это был рык, за которым последовал мгновенный бросок", - сказал Джонсон в интервью CNN в среду, добавив, что инцидент произошел в течение четырех секунд.

Медведь был напуган их присутствием и направился к его отцу, сказал Джонсон.

Когда медведь сбил Джонсона с ног и укусил его за ногу, он достал свой пистолет калибра 10 мм и выстрелил из всего магазина в медведя, случайно попав в свою голень.

"Папа, я себя ранил"

Джонсон подробно описал, как медведи совершают каждый свой ход с полной силой и продолжают до последнего вздоха.

"Каждое движение медведя целенаправленно. Они не делают ничего вполсилы. Когда медведь останавливается, он либо мертв, либо близок к смерти", - сказал он.

Оба мужчины целенаправленно атаковали медведя, в конечном итоге убив его, сказал Джонсон. После нападения они пытались контролировать рану.

"Я осмотрел свою ногу и сказал: 'Папа, я себя ранил'", - сказал Джонсон.

Его отец сделал жгут ниже колена Джонсона и обмотал рану бинтом. Вскоре после этого его отец связался с спасателями по сигналу SOS из суровых условий, чтобы сообщить о ране его сына и вызвать помощь.

Крис Джонсон, его отец, служил в течение многих лет в полиции штата Аляска и работал более трех десятилетий в Службе рыболовства и дикой природы США. Тайлер Джонсон считает, что знание его отца о нападениях медведей, возможно, спасло ему жизнь.

Адреналин, текущий по телу Джонсона, заглушил боль сразу после инцидента, сказал он.

"В действительности, когда меня ранили, когда медведь напал на меня, я не чувствовал боли в тот момент", - признался он, добавив, что это чувствовалось как давление или судорога в ноге.

В ожидании спасателей Джонсон снял четыре видео aftermath. Боль начала одолевать его, как только он закончил съемку. Он сосредоточился на контроле дыхания, слушал музыку и общался со своим отцом о предыдущих запоминающихся охотничьих приключениях, чтобы отвлечься от боли в ноге.

Но один элемент помог Джонсону продержаться: неуклонная поддержка и успокаивающее присутствие его отца.

Управление ожиданием спасения

"Это те мелочи, которые могут помочь вам преодолеть трудные времена. Понимание того, что вы там с тем единственным человеком, с кем бы вы хотели быть, было невероятно утешительно", - сказал он.

По прибытии спасатели завернули Джонсона в брезент и доставили его на вертолете, сказал Джонсон. Его перевезли в больницу в Анкоридж, что подтвердил Департамент общественной безопасности Аляски в заявлении.

Джонсон вспомнил, что ему поставили капельницу во время транспортировки в больницу. Позже ему дали обезболивающее, когда он уже был в больничной палате.

Джонсон сказал, что он восстанавливается с перевязанной раной и антибиотиками, избегая хирургического вмешательства.

Джонсон позже узнал, что troopers вернулись на место нападения и обнаружили медвежонка в районе, сказал он, что ему сказали официальные лица. В то время Джонсон был озадачен, почему медведь проявил такую агрессию по отношению к нему.

Джонсон должен был начать новую работу в Остине, Техас, как только закончится поход. Его жена и маленький сын уже переехали туда и поддерживали связь с ним во время его выздоровления.

Он должен завершить свое восстановление в Анкоридже в течение недели и вернуться в Остин, чтобы начать свою новую работу.

В разгар их приключения Тайлер Джонсон понял, что случайно ранил себя, сказав: "Папа, я себя ранил".

Несмотря на боль, Джонсон нашел утешение в неуклонной поддержке своего отца, сказав: "Понимание того, что вы там с тем единственным человеком, с кем бы вы хотели быть, было невероятно утешительно".

Тайлер Джонсон совместно со своим опытным спутником Крисом Джонсоном имеет историю преследования черных медведей в дикой местности Аляски.

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