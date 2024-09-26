Глобальный альянс выражает серьезную обеспокоенность.

В чемпионате мира по велоспорту в Цюрихе произошел серьезный инцидент, в котором пострадала швейцарская юниорка Мюриэль Фюррер. 18-летняя спортсменка получила тяжелые травмы после аварии во время женского юниорского заезда, как сообщает UCI. Подробности аварии Фюррер во время дождливой гонки пока не известны. Ее сразу же доставили в больницу, где диагностировали серьезную травму головы.

По данным SWISS info, Фюррер получила тяжелые травмы мозга и черепа, что потребовало срочной операции. tanto UCI, как и Швейцарская федерация велоспорта выразили глубокую обеспокоенность состоянием здоровья Фюррер. Причину аварии сейчас расследуют. Организаторы и UCI решают, продолжать ли чемпионат.

Между тем, немецкие юниоры не смогли завоевать медали. Кайлитт Литтбарски-Грей из Эрфурта заняла 18-е место, а Пауль Фетцке стал лучшим из немцев, finishing 4th. В прошлом году Фетцке завоевал серебро в Глазго. Женский юниорский заезд выиграла британская велогонщица Кэт Фергюсон после напряженной спринтерской финишной борьбы, возглавив тройку лидеров. Фергюсон ранее победила в индивидуальной гонке с раздельным стартом. В мужском юниорском заезде итальянский велогонщик Лоренцо Финн воспользовался шансом, представшимся после аварии действующего чемпиона Альберта Филипсена из Дании, и финишировал один.

Переломный момент в женском юниорском заезде произошел на старте последнего круга на Zurichbergstrasse. Литтбарски-Грей не смогла поддерживать темп, финишировав с отставанием в 2 минуты и 25 секунд. В сложном мужском юниорском заезде, проходившем в сильный дождь, Фетцке был частью преследующей группы, борющейся за бронзу, но в итоге уступил голландскому велогонщику Сенне Ремайну.

Несмотря на трагический инцидент с Мюриэль Фюррер, велогонки продолжились в мужском юниорском заезде, где победил итальянский велогонщик Лоренцо Финн. Авария Фюррер подчеркивает высокую степень риска в велоспорте, подчеркивая необходимость мер безопасности и предосторожностей.

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