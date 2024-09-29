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Главные события в футболе в субботу: Алабама одержала поразительную победу над Джорджией, Арч Мэннинг - за Техас

Четвёртые в рейтинге Crimson Tide из Алабамы добились одной из самых захватывающих побед в этом году в колледж-футболе, обыграв вторые в рейтинге Georgia Bulldogs со счётом 41:34, продемонстрировав восхитительную игру.

 and  Katherine Bradley
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Красная волна Алабамы ликует после победы над бульдогами Джорджии.
Красная волна Алабамы ликует после победы над бульдогами Джорджии.

Главные события в футболе в субботу: Алабама одержала поразительную победу над Джорджией, Арч Мэннинг - за Техас

Красная Волна сохраняла преимущество на протяжении всей игры, взяв под контроль первую половину и создав внушительное преимущество 28-0 к середине второго квартала. Квотербек Джорджии Карсон Бек дважды перехватил мяч в этом периоде.

После перерыва Джорджия смогла сократить разрыв, уменьшив отставание до 33-15 с менее чем десятью минутами до конца игры. Буллдоги забили три подряд тачдауна, чтобы перевернуть игру и выйти вперед 34-33 всего за 2 минуты и 31 секунду до конца.

Дженлен Милро из Алабамы тут же отреагировал, найдя талантливого новичка-ресивера Райана Уильямса для потрясающего тачдауна на 75 ярдов, вновь выйдя вперед. Уильямс продемонстрировал великолепную ловкость, уворачиваясь от защитников и мчась в эндзону.

"Мне просто нужно было внести свой вклад в победу, - сказал Уильямс после матча, согласно ESPN. - Мы проделали такой долгий путь. Кому-то нужно было сделать решающий ход".

Бек возглавил попытку Джорджии вернуться в игру, но в решающий момент он перехватил мяч в третий раз, позволив Алабаме сохранить победу и улучшить свой рекорд до 4-0. Джорджия потерпела поражение и осталась с балансом 3-1.

Арч Мэннинг показывает себя в победе №1 Техаса

Между тем, Арч Мэннинг, племянник Пейтона и Эли, продемонстрировал впечатляющую игру в победе №1 Техаса со счетом 35-13 над Миссисипи Стэйт, что стало первой победой Лонгhorns в SEC.

Ресивер сборной Альабамы Crimson Tide Райан Уильямс изворачивается после подсечки, забивая решающий тачдаун в матче.

Техас допустил несколько ошибок, в том числе восемь штрафов в нападении, но хладнокровие Мэннинга и 26 успешных передач из 31 попытки на 324 ярда и два тачдауна, а также сильная игра защиты помогли команде сохранить рекорд 5-0.

Между тем, в Оксфорде, Кентукки Вайлдкэтс совершили сенсацию, обыграв №6 Оле Мисс со счетом 20-17, что стало их самой высокорейтинговой гостевой победой с 1977 года и пятой победой против команды, занимающей первое место.

Вайлдкэтс сдержали высокоскоростную атаку Оле Мисс, чем очень не понравились тренеру Ребелс Лейну Киффину, и затем реализовали решающий четвертый даун глубоко в своей зоне, закрепив преимущество 20-17.

Оле Мисс получила последний шанс, но кикер Кэден Дэвис не смог сравнять счет, промахнувшись с 48-ярдовым ударом слева.

"Просто жестокая, изнуряющая игра", - сказал тренер Марк Стоупс после матча. "Горжусь нашими тренерами за то, что они держались на курсе... Мы постепенно улучшаемся каждую неделю... Не мог бы гордиться игрой больше. Результат важен, но важно и то, насколько мы улучшили игру".

Мичиган выдерживает поздний натиск Миннесоты

Несмотря на комфортное преимущество 24-3 в третьем квартале против Миннесоты, №12 Мичиган казался на пути к победе, но Золотые Гopherы организовали позднюю атаку, и в итоге Мичиган победил 27-24 перед аудиторией из 110 340 зрителей.

Мичиган доминировал в обороне, сделав два перехвата, записав четыре сак и восемь таков для потерь, а также заблокировав пант во время третьего квартала.

Однако Миннесота ответила тремя тачдаунами в четвертом квартале, но в итоге не хватило, после спорного решения судей в последнюю минуту. Гоперс были наказаны за офсайд, дав Мичигану передышку в критический момент.

После напряженной победы лучший защитник Мичигана поделился своими мыслями: "Наша оборона играла великолепно всю игру. Мы знали, что Миннесота сделает рывок, но мы оставались сконцентрированными и выполнили свою работу в решающий момент".

Между тем, еще одним важным матчем стал матч между Южной Каролиной и Флоридой, который стал ожидаемым противостоянием.

Несмотря на сильные выступления обеих команд, матч завершился со счетом 26-20 в пользу Южной Каролины, и Геймкокс смогли сохранить свою форму на протяжении всего спортивного события.

Человек из Мичиганских Волшебников ликует после победы над Золотыми Гopherами Миннесоты

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