Главный тренер "Дельфинов", Майк МакДэниел, больше уделяет внимание личному здоровью Туа Таговайлоа, чем его футбольным перспективам.

Тэглафт получил травму в третьей четверти матча прошлой четверга, в котором его команда потерпела поражение от «Баффало Биллс» со счетом 31:10, после того как он нырнул за первой попыткой и столкнулся лоб в лоб с защитником «Биллс» Тайрелом Картером. 26-летний Тэглафт остался лежать на поле на стадионе «Хард Рок» в Майами Гарденс, где его осматривали медицинские работники «Дolphins». В конце концов, Тэглафт покинул поле самостоятельно, его заменил резервный квотербек Тейлор Дэвис.

МакДаниел обратился к СМИ в пятницу, сообщив, что Тэглафт все еще спал, когда он пытался связаться с ним в тот день. МакДаниел также заявил, что Тэглафт проведет свою первую встречу с медицинским персоналом команды позже в тот же день.

«Важно, чтобы он восстанавливался постепенно каждый день, и лучший способ для меня помочь — это не делать никаких предположений о футболе», — сказал МакДаниел во время видеоконференции с журналистами.

Сообщается, что Тэглафт перенес как минимум три сотрясения мозга за свою карьеру в НФЛ. МакДаниел не хотел обсуждать severity последнего сотрясения Тэглафта или давать оценку срокам его возвращения на поле.

«Важно то, что серьезность травмы не имеет значения», — объяснил МакДаниел. «Медицинская наука показывает, насколько хрупок период восстановления сразу после травмы, и важно не добавлять лишнего стресса».

МакДаниел предостерег от спекуляций о сроках восстановления или влиянии на способность Тэглафта играть, предупредив о влиянии таких разговоров на психическое состояние Тэглафта.

«Установление сроков только вызывает тревогу», — добавил МакДаниел. «Попытки их соблюсти или оценить влияние на участие Тэглафта — это серьезно. Тэглафту нужен терпеливый и взвешенный подход к восстановлению».

Поговаривают о выходе на пенсию Тэглафта МакДаниел сразу же отверг, подчеркнув важность уважения к желаниям Тэглафта и советов нейробиологов в принятии решений о его будущем.

«Было бы неуместно даже упоминать возможность выхода на пенсию», — ответил МакДаниел. «Мы говорим о карьере Тэглафта».

«Тэглафт — самый важный человек во всем этом», — позже заявил МакДаниел. «Его мнение о своем будущем и карьере, а также мнение нейробиологов — это решающие факторы».

Когда его спросили о планах команды на случай отсутствия Тэглафта, МакДаниел сказал, что подготовка к тому, чтобы Томпсон начал играть в третьей неделе, уже ведется. МакДаниел также признал возможность приглашения другого квотербека для усиления состава.

«Команда и организация полностью доверяют способностям Томпсона», — сказал МакДаниел. «Его выбрали резервным квотербеком не просто так».

МакДаниел, 41 год, возглавляет «Дolphins» с начала сезона НФЛ 2022 года и имеет впечатляющий рекорд 21:15, приведя Майами в плей-офф в предыдущие два сезона.

МакДаниел столкнулся со многими вызовами во время своей работы главным тренером «Дolphins», в том числе с арестом звездного ресивера Тайрика Хилла перед матчем-открытием сезона на прошлой неделе.

«Дolphins» снова выйдут на поле 22 сентября, когда они отправятся в Сиэтл, чтобы встретиться с «Сиэтл Сихокс».

История Тэглафта с сотрясениями мозга в его карьере в НФЛ вызывает опасения за его будущее в спорте. МакДаниел подчеркнул важность постепенного восстановления и терпеливого подхода, учитывая хрупкость периода восстановления после травмы.

Как только Тэглафт полностью восстановится, внимание вернется к выступлениям «Дolphins» в футболе, с возможным участием Томпсона в его отсутствие.

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