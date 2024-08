- Главный подозреваемый задержан после насильственного ограбления имущества.

Из-за крупного ограбления в Киле 24-летний подозреваемый был арестован в Берлине. Его подозревают в роли главного фигуранта банды, обвиняемой в краже наличных, телефона и арендованной машины 27-летнего мужчины в столице земли Шлезвиг-Гольштейн в мае, как сообщают полицейские Киля. У него скоро будет слушание в суде.

На прошлой неделе в Берлине были задержаны пятеро человек, в том числе трое мужчин и одна женщина в возрасте от 19 до 28 лет по этому делу. Перед их задержанием были обысканы их дома.

Четверо из шести подозреваемых были задержаны на месте. В ходе операции были изъяты несколько телефонов, два пистолета с патронами и разные наркотики. После завершения операции четверых выпустили на свободу.

27-летний мужчина был обманут

По данным текущего расследования, 27-летний мужчина приехал в Киль на арендованной машине, чтобы встретиться с женщиной, которую он встретил в Интернете, и при himself had a substantial sum of money with him. While waiting at a prearranged spot for his online friend, a man pointed a gun at him.

Между тем, четверо других людей подбежали и украли его сумку на поясе с наличными, телефоном и ключами от арендованной машины. Затем они отвезли 27-летнего мужчину на безлюдную грунтовую дорогу возле Киля и избили его.

Затем они заставили мужчину, угрожая пистолетом, совершать унизительные действия и записали их. Группа затем потребовала семизначную сумму в течение 48 часов и уехала на арендованной машине. Машину нашли на парковке несколько дней спустя.

Пятеро задержанных в Берлине были обнаружены с двумя пистолетами во время операции. Подозреваемый в ограблении в Берлине, как сообщается, был членом банды, которая использовала огнестрельное оружие во время ограбления.

