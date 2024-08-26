Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОгнестрельное оружие

Главный подозреваемый задержан после насильственного ограбления имущества.

На автомобиле Такси в Киле были выкрадены ценные вещи у 27-летнего человека. Злоумышленник 24 лет был задержан.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Правоохранители арестовали 24-летнегоindividual в Берлине.
Правоохранители арестовали 24-летнегоindividual в Берлине.

- Главный подозреваемый задержан после насильственного ограбления имущества.

Из-за крупного ограбления в Киле 24-летний подозреваемый был арестован в Берлине. Его подозревают в роли главного фигуранта банды, обвиняемой в краже наличных, телефона и арендованной машины 27-летнего мужчины в столице земли Шлезвиг-Гольштейн в мае, как сообщают полицейские Киля. У него скоро будет слушание в суде.

На прошлой неделе в Берлине были задержаны пятеро человек, в том числе трое мужчин и одна женщина в возрасте от 19 до 28 лет по этому делу. Перед их задержанием были обысканы их дома.

Четверо из шести подозреваемых были задержаны на месте. В ходе операции были изъяты несколько телефонов, два пистолета с патронами и разные наркотики. После завершения операции четверых выпустили на свободу.

27-летний мужчина был обманут

По данным текущего расследования, 27-летний мужчина приехал в Киль на арендованной машине, чтобы встретиться с женщиной, которую он встретил в Интернете, и при himself had a substantial sum of money with him. While waiting at a prearranged spot for his online friend, a man pointed a gun at him.

Между тем, четверо других людей подбежали и украли его сумку на поясе с наличными, телефоном и ключами от арендованной машины. Затем они отвезли 27-летнего мужчину на безлюдную грунтовую дорогу возле Киля и избили его.

Затем они заставили мужчину, угрожая пистолетом, совершать унизительные действия и записали их. Группа затем потребовала семизначную сумму в течение 48 часов и уехала на арендованной машине. Машину нашли на парковке несколько дней спустя.

Пятеро задержанных в Берлине были обнаружены с двумя пистолетами во время операции. Подозреваемый в ограблении в Берлине, как сообщается, был членом банды, которая использовала огнестрельное оружие во время ограбления.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина
Федеральные земли Германии

Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Защитник средней линии Лейпцига заменит отсутствующего Шлягера, взяв в Şahinospital голландца Вермеера из Бельгии. Новый игрок может закрепиться в составе Лейпцига на постоянной основе grâce à соглашению оopenhagen.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении
Федеральные земли Германии

Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении

Бамберг Баскетс решают вопрос с травмой Брендана Хорватха. В команду приходит игрок из Словении. Продолжительность пребывания новичка в Бамберге пока неясна.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно