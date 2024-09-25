Главный переговорщик Volkswagen с особой срочностью рассматривает ситуацию.

В начале переговоров о зарплате руководитель Volkswagen Арне Мейсвингель предстает перед собравшимися с хмурым видом. "Глобальная конкуренция представляет собой значительный риск, который может обогнать нас", - замечает Мейсвингель. "Это требует немедленных действий". Volkswagen не единственный автопроизводитель, сталкивающийся с препятствиями.

Мейсвингель, отвечающий за кадровые вопросы флагманского бренда Volkswagen, выражает озабоченность по поводу примерно 120 000 сотрудников. "Нам необходимо совместно оживить нашу компанию. Ситуация критическая", - сообщает он из Ганновера.

"Международная конкуренция угрожает обогнать нас", - говорит Мейсвингель. "Поэтому необходимы быстрые действия". Теперь задача состоит в том, чтобы найти устойчивые альтернативы.

Изначально запланированные на поздний октябрь переговоры о зарплате были ускорены агрессивной стратегией сокращения затрат Volkswagen, начатой в начале месяца. "На начальном этапе переговоров мы сосредоточимся на построении общего понимания нашей отправной точки", - говорит Мейсвингель.

Помимо зарплаты, на столе переговоров также будет вопрос о гарантиях занятости, обещанных Volkswagen. Компания остается привержена немецкой промышленной рабочей силе и рабочим местам, заявляет Мейсвингель, но поддержание сильного конкурентного преимущества жизненно важно.

Профсоюз IG Metall отказывается от увольнений и закрытия заводов по operational reasons и требует увеличения зарплаты на 7% для 120 000 сотрудников Volkswagen на шести западногерманских сайтах, охваченных соглашением о зарплате компании. Председатель профсоюза Daniela Cavallo осудила аusterity measures компании и пообещала сопротивление.

За пределами Volkswagen множество других автопроизводителей также сталкиваются с перепроизводством

Расследование Reuters показывает, что помимо Volkswagen, несколько других автопроизводителей с заводами в Европе также сталкиваются с трудностями. Ford, Renault и Stellantis испытывают подобные проблемы, как показывают данные аналитической компании GlobalData - в некоторых случаях эти проблемы с перепроизводством превосходят собственные проблемы Volkswagen. В среднем, эксплуатирование европейских заводов в 2023 году прогнозируется на уровне 60%, что на 10% ниже, чем в году до коронавируса 2019 года.

Проблемы с перепроизводством склонны концентрироваться в Западной Европе: в Германии, Франции, Италии и Великобритании показатели эксплуатации падают до 54%, в отличие от 65% до кризиса. С другой стороны, в Испании, Турции, Словакии и Чехии, где затраты на рабочую силу ниже, средний показатель эксплуатации падает всего с 83% до 79%. Требуемый показатель эксплуатации для того, чтобы автопроизводитель получал прибыль с завода, варьируется и зависит от того, производится ли премиальная модель с высокой прибылью или бюджетный автомобиль с узкой прибылью. Автопроизводители отказываются комментировать этот вопрос.

Тем не менее, в отрасли часто упоминается показатель эксплуатации 70% как точку безубыточности. Менеджеры по производству в автомобильной промышленности обычно стремятся к показателям эксплуатации от 80% до 90%, балансируя между эффективностью затрат и предусмотрительностью в отношении технического обслуживания и обновления моделей.

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