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Главный исполнительный директор Калифорнии одобрил меру, запрещающую использование всех пластиковых пакетов в супермаркетах.

Под новым законом, подписанным губернатором Гавином Ньюсом в воскресенье, выбор "бумаги или пластика" на кассах супермаркетов Калифорнии станет неактуальным. Это законодательство ставит своей целью полностью запретить пластиковые пакеты для покупок.

 and  Grigoriy Williams
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Начиная с 2026 года, новое принятое в Калифорнии законодательство запрещает использование всех...
Начиная с 2026 года, новое принятое в Калифорнии законодательство запрещает использование всех пластиковых пакетов для покупок. Если человек не принесет свой пакет, его просто спросят, нужен ли ему бумажный пакет.

Главный исполнительный директор Калифорнии одобрил меру, запрещающую использование всех пластиковых пакетов в супермаркетах.

Калифорния ранее запрещала тонкие пластиковые пакеты в магазинах, таких как супермаркеты, но потребители все еще могли получить более толстые пластиковые пакеты, продаваемые как перерабатываемые и многоразовые.

Недавнее законодательство, поддержанное законодателями штата в прошлом месяце, к 2026 году полностью запретит пластиковые пакеты для покупок. Если люди не принесут свои собственные пакеты, их спросят, нужно ли им бумажный пакет.

Сенатор Кэтрин Блэксли, одна из сторонников закона, заявила, что люди не перерабатывали или не переиспользовали пластиковые пакеты. Она сослалась на исследование штата, показывающее, что среднее количество пластиковых пакетов на душу населения, отправленных на утилизацию, увеличилось с 8 фунтов (3,6 кг) в год в 2004 году до 11 фунтов (5 кг) в год в 2021 году.

Блэксли, демократка, заявила, что более ранний запрет на пакеты, введенный десять лет назад, не значительно сократил общее потребление пластика.

"Мы практически задыхаемся от пластикового мусора на нашей планете", - заявила она в феврале.

Океана, экологическая некоммерческая организация, поблагодарила Ньюсома за подписание закона и "защиту побережья Калифорнии, морской жизни и сообществ от одноразовых пластиковых пакетов для продуктов".

Христья Ливитт, директор по пластиковой кампании Океаны, в воскресенье заявила, что новый запрет на одноразовые пластиковые пакеты в проходах супермаркетов "устанавливает Калифорнию в качестве лидера в борьбе с глобальным кризисом пластикового загрязнения".

По данным экологической группы Environment America Research & Policy Center, 12 штатов, в том числе Калифорния, в настоящее время имеют какой-либо вид запрета на пластиковые пакеты по всей стране. В 28 штатах также действуют собственные запреты на пластиковые пакеты в сотнях городов.

Законодательное собрание Калифорнии приняло всеобъемлющий запрет на пластиковые пакеты в 2014 году. Этот закон был впоследствии подтвержден избирателями на референдуме в 2016 году.

В воскресенье Калифорнийская группа общественных интересов заявила, что новый закон наконец-то выполняет первоначальную цель первоначального запрета на пакеты.

"Пластиковые пакеты загрязняют нашу окружающую среду и распадаются на микропластик, который загрязняет нашу питьевую воду и угрожает нашему здоровью", - сказал директор группы Дженн Энгстром. "Жители Калифорнии проголосовали за запрет пластиковых пакетов в нашем штате почти десять лет назад, но закон явно нуждался в обновлении. С подписью губернатора Калифорния наконец-то запретила пластиковые пакеты в проходах навсегда".

В качестве мэра Сан-Франциско в 2007 году Ньюсом утвердил первый в стране запрет на пластиковые пакеты.

Бизнесам в Калифорнии придется приспособить свои операции к новому запрету на пластиковые пакеты, который вступит в силу в 2026 году. Потребителям, которые забудут взять с собой многоразовые пакеты, предложат в качестве альтернативы бумажные пакеты.

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