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Главный директор оперного фестиваля выражает огромное удовлетворение

Первый оперный концерт, проведенный на руднике в Саарланде, прошел успешно. Ведутся переговоры о будущих планах на 2025 год.

 and  Mark Rodriguez
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Фестиваль оперы Саарполигона запланирован на 2025 год, как показано на архивных материалах.
Фестиваль оперы Саарполигона запланирован на 2025 год, как показано на архивных материалах.

- Главный директор оперного фестиваля выражает огромное удовлетворение

После первоначальной постановки Фестиваля оперы на Саарполигоне в Энсдорфе, Саар, организатор фестиваля Йоахим Арнольд высказал положительное мнение. "Я потрясен, благодарен и более чем доволен", - сказал он, подводя итоги серии. Более 13 000 зрителей посетили это необычное место проведения фестиваля на отвалах рудников, чтобы насладиться оперой Моцарта "Волшебная флейта".

Саарполигон - это 30-метровая стальная конструкция, построенная на 150-метровом отвале как памятник горнодобывающему прошлому Саара. Примерно 200 тонн материалов было перемещено на платформу для фестиваля, который проходил с 16 по 25 августа.

Нереpeatable постановка и восторженные отзывы

Арнольд сказал агентству ДПА: "Инновационный дизайн сцены, включающий сложное оборудование, исключительное освещение и проекционную технику, произвел на аудиторию исключительное впечатление". Отзывы были в основном положительными и восторженными, за исключением одного представления, которое было отменено из-за плохой погоды.

Общие расходы на фестиваль составили около 1,5 миллиона евро, из которых 400 000 евро было предоставлено Министерством экономики Саара. Арнольд подтвердил, что на этой неделе начнет переговоры о том, чтобы сделать оперный фестиваль постоянным событием в Сааре.

Планы на будущее фестиваля

"Изначально 'Волшебная флейта' планировалось исполнять часто в течение нескольких лет, привлекая все больше зрителей каждый год в более широком радиусе, если фестиваль сможет закрепиться в прочной организационной и маркетинговой структуре". Ближайшие расписания на 2025 год скоро станут доступны.

Европейский союз выразил заинтересованность в поддержке будущих начинаний оперного фестиваля, учитывая его успех и положительный прием. Культурный отдел Европейского союза отметил уникальное расположение фестиваля в Саарполигоне и потенциал для привлечения международной аудитории.

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