Главный арендатор может расторгнуть договор с субарендатором, если это необходимо

Страх выселения со стороны арендатора из-за необходимости владельца жилья в недвижимости - обычное явление. Но немногие знают, что арендаторы также имеют это право - когда они сдают жилье в субаренду.

Владелец арендованной квартиры может расторгнуть договор аренды, если ему самому нужна жилплощадь, например, если он или члены его семьи хотят въехать. Это основание для расторжения, известное как "нужда в самопользовании", вероятно, знакомо многим. Но знаете ли вы, что основные арендаторы также имеют это право в отношении своих субарендаторов? Журнал "Иммоуглия" (№ 15/2024) обращает внимание на соответствующее решение судаCharlottenburg (дело № 211 C 33/23).

В конкретном случае мужчина сдал свою арендованную квартиру друзьям и их партнеру. Основной арендатор неоднократно расторгал эту субаренду, так как его брат с семьей приехал из Ирана в Германию и нуждался в жилье. Тем не менее, субарендаторы отказались выезжать. Основной арендатор затем подал иск о выселении - успешно.

Разрешение на субаренду не является решающим

Суд вынес решение в пользу основного арендатора. По крайней мере, последнее уведомление о расторжении, составленное юристом, соответствовало формальным и временным требованиям, поэтому судьи не нашли в нем никаких дефектов. Аргументы субарендаторов о якобы напряженной ситуации с жильем в Берлине также не были достаточными, чтобы предотвратить расторжение и выселение. Субарендаторам пришлось покинуть квартиру.

Субаренды распространены в общежитиях (WGs), например, когда студент заключает договор аренды с владельцем и затем сдает отдельные комнаты другим студентам. Кстати: Разрешение основного арендатора на субаренду не имеет значения для его права расторгнуть договор из-за нужды в самопользовании. Суд также разъяснил это в своем решении.

Немецкая ассоциация арендаторов может заинтересоваться этим решением суда, так как оно подчеркивает право основного арендатора расторгнуть субаренду из-за нужды в самопользовании, даже если он изначально не имел разрешения на субаренду. В недавнем случае основной арендатор успешно выселил своих субарендаторов по этой причине, несмотря на их противодействие и аргументы о ситуации с жильем в Берлине.

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