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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Главное событие - открытие Европейского тура.

Для тех, кто хочет пережить старт пятого сезона 11 ноября на площади Шиллера в Майнце, понадчится немного удачи - и онлайн-регистрация в этом году.

 and  Grigoriy Williams
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Вот как это выглядело на Schillerplatz в начале главного Мейнцер карнавала в прошлом году....
Вот как это выглядело на Schillerplatz в начале главного Мейнцер карнавала в прошлом году. (Архивное фото)

- Главное событие - открытие Европейского тура.

Билеты на празднование Фастнахта 11.11 на Schillerplatz в Майнце в этом году будут разыграны по жребию. Об этом объявило Майнцкое общество карнавала (МОК), мотивируя это соображением безопасности. На Schillerplatz будет допущено всего 9000 человек. Заинтересованные лица могут зарегистрироваться на сайте МОК с 14 августа в 18:00. Регистрация автоматически делает вас участником лотереи. Если вам повезет, вы сможете заказать до четырех билетов. Стоимость каждого билета составляет семь евро.

МОК переработал процесс продажи билетов в ответ на критику прошлого года. "Мы были перегружены", - сказал президент МОК Ганнсгеорг Шёнинг. Билеты на празднования на Schillerplatz были раскуплены в течение нескольких часов. С помощью лотереи они хотят облегчить ситуацию и соответствовать крупным событиям, таким как финал Кубка DFB, который использует аналогичный процесс распределения билетов.

Срок регистрации для лотереи истекает 31 августа в 18:00. Если не все билеты будут проданы, состоится второй жеребьевка. Те, у кого нет доступа к онлайн-регистрации, могут принять участие в лотерее, заполнив регистрационную карту в бизнес-офисе МОК в центре Майнца и отправив ее. Эти карты также будут включены в цифровой жеребьевку.

На сайте МОК указано: "Дополнительная информация: победители лотереи будут уведомлены по электронной почте к 7 сентября". Во время жеребьевки: "Дополнительная информация: для прозрачности результаты лотереи будут отображаться на сайте МОК вскоре после истечения срока".

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