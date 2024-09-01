Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.

В этот адрес идеального сочетания индивидуальности и года посвящается музыкальная композиция «П Silberwolke», ставшая саундтреком для безграничного счастья кликery Gottschalki и Karina Мroß.'

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

- Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.

Thomas Gottschalk (74) и его партнерша Карина Мросс (62) тайно обменялись клятвами. По данным "Bild", они устроили бохо-стилевую свадьбу в уединенном месте на Ибице.

"Я согласен" под бескрайним небом и у берега моря

Свадьба состоялась 23 августа в арендованном Готtschalkом доме у моря, бывшем ведущим шоу "Wetten, dass..?", на известном курортном острове. Присутствовали только дочь Карины Мелинда (28) и ближайшие друзья пары. После церемонии компания переместилась в пляжный бар, где одежда не обязательна.

Готtschalk поделился с "Bild": "Мне показалось забавным, что пока мы произносили клятвы, туристы фотографировали рыб с прозрачного дна экскурсионной лодки. Но ни туристы, ни профессионалы не заметили нас. Просто еще одна свадьба на Ибице".

Наблюдая за событием, он сказал: "Мы поклялись в вечной верности, оба босиком и в белых платьях". Он добавил: "Так было задумано, и так все и happened!"

Дата церемонии была выбрана специально: 23 августа, в тот же день, когда Готtschalk и его бывшая жена Теа Готtschalk (79) безнадежно влюбились на дне рождения друга в Баден-Бадене.

Ведущий был женат на Тее с 1976 года, у них двое сыновей. В марте 2019 года они объявили о разводе, который был оформлен в мае 2024 года. Всего через месяц после развода Готtschalk объявил о помолвке с Кариной Мросс, которая приняла фамилию бывшего при их союзе.

Церемонию провела Комиссия, группа близких друзей, известных своим нетрадиционным подходом к жизни и церемониям. В соответствии с бохо-стилем, Комиссия провела церемонию босиком, добавив уникальный штрих к интимному собранию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Дочь Брук Шилдс прошла двухлетний процесс криоконсервации.
Общество

Дочь Брук Шилдс прошла двухлетний процесс криоконсервации.

Дочь Брук Шилдс прошла двухлетний процесс криоконсервации. В мире Голливуда, Брук Шилдс, которой сейчас 59, пережила материнство благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) семь раз. Эта процедура привела к рождению ее первенца, Rowan Francis Henchy, в 2003 году. Ее вторая дочь, Grier Hammond, была зачата естественным путем. Этот семейный разговор об ЭКО

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Ролики для политической кампании замечены в Кеменце, Саксония.
Главные темы

Процессы голосования в Тюрингии и Саксонии

Началось голосование для выборов в земельные парламенты в Тюрингии и Саксонии. Участие в голосовании началось в воскресенье в 08:00. Приблизительно 1,66 миллиона жителей в Тюрингии и около 3,3 миллиона в соседей Саксонии имеют право голоса. В опросах партия AfD опережает в Тюрингии ХДС, партия...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно