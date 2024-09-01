- Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.

Thomas Gottschalk (74) и его партнерша Карина Мросс (62) тайно обменялись клятвами. По данным "Bild", они устроили бохо-стилевую свадьбу в уединенном месте на Ибице.

"Я согласен" под бескрайним небом и у берега моря

Свадьба состоялась 23 августа в арендованном Готtschalkом доме у моря, бывшем ведущим шоу "Wetten, dass..?", на известном курортном острове. Присутствовали только дочь Карины Мелинда (28) и ближайшие друзья пары. После церемонии компания переместилась в пляжный бар, где одежда не обязательна.

Готtschalk поделился с "Bild": "Мне показалось забавным, что пока мы произносили клятвы, туристы фотографировали рыб с прозрачного дна экскурсионной лодки. Но ни туристы, ни профессионалы не заметили нас. Просто еще одна свадьба на Ибице".

Наблюдая за событием, он сказал: "Мы поклялись в вечной верности, оба босиком и в белых платьях". Он добавил: "Так было задумано, и так все и happened!"

Дата церемонии была выбрана специально: 23 августа, в тот же день, когда Готtschalk и его бывшая жена Теа Готtschalk (79) безнадежно влюбились на дне рождения друга в Баден-Бадене.

Ведущий был женат на Тее с 1976 года, у них двое сыновей. В марте 2019 года они объявили о разводе, который был оформлен в мае 2024 года. Всего через месяц после развода Готtschalk объявил о помолвке с Кариной Мросс, которая приняла фамилию бывшего при их союзе.

Церемонию провела Комиссия, группа близких друзей, известных своим нетрадиционным подходом к жизни и церемониям. В соответствии с бохо-стилем, Комиссия провела церемонию босиком, добавив уникальный штрих к интимному собранию.

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