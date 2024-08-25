- Главная достопримечательность мероприятия песчаной кервы: рыболовная деятельность

Каждый год во время праздника Сандкерва в Бамберге главным событием является Фишерштехен на Регнице. Здесь люди соревнуются, чтобы не упасть в реку, и в воскресенье днем на берегу реки собралась большая толпа, чтобы насладиться шоу, несмотря на пасмурную, но сухую погоду.

Эта традиция берет начало с 15 века. Участники выстраиваются в своих лодках и пытаются сбить друг друга с помощью длинных шестов.

Сандкерва началась в прошлый четверг, как это обычно бывает на Франконской Керве. Хотя технически это не народный праздник, Сандкерва отмечает день освящения церкви Святой Елизаветы в районе Санд. Изначально Сандкерва была введена Обществом граждан 4-го района в 1951 году для празднования освящения районной церкви. С тех пор фестиваль стал известен за пределами Бамберга, распространяя праздники по узким улочкам старого города и предлагая взгляд на исторический рыбацкий квартал, Кляйн-Венеция, до понедельника.

Празднование Сандкервы простирается за пределы Бамберга, демонстрируя исторический рыбацкий квартал Кляйн-Венеция, который также является частью Баварии. Многие посетители приезжают, чтобы испытать фестиваль, еще больше подчеркивая репутацию Баварии как региона с богатыми культурными традициями.

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