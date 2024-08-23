Глава следственного органа: немецкий гражданин Рико Кригер освобожден из Белоруссии.

Главный федеральный прокурор в настоящее время расследует дело Рико Крегера, гражданина Германии, после его освобождения из белорусской тюрьмы в рамках масштабного обмена заключенными. Об этом сообщил представитель ведущего немецкого прокуратурного органа, базирующегося в Карлсруэ, и поделился информацией с "Мир на воскресенье". Расследование основывается на предположении о том, что Крегер организовал взрыв с использованием взрывчатых веществ, подробности которого пока не разглашаются, как сообщил спикер.

Крегер был приговорен белорусским судом к смертной казни по обвинению в терроризме и наемничестве. Однако ему было даровано помилование и передано в Германию в рамках обмена заключенными между Россией и западными странами в начале августа. "Мир на воскресенье" сообщает, что Крегер подал заявку на присоединение к "Партизанскому полку Кастуся Калиновского" в Украине, добровольческой единице, оказывающей помощь украинской армии в ее противостоянии против российского вторжения. В результате он был задержан белорусскими силами безопасности, что привело к выдвинутым против него обвинениям. Крегер решительно отвергает эти обвинения.

Адвокаты Крегера утверждают его невиновность, заявляя, что он присоединился к украинским воинам, в частности, к Партизанскому полку Кастуся Калиновского, чтобы защитить Украину, а не заниматься террористической деятельностью. Несмотря на статус воинов как добровольческой единицы, белорусские власти восприняли его участие как угрозу и предъявили ему обвинения.

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