- Глава СДПГ выражает недостаточное понимание и сочувствие к перспективе, преобладающей в восточных регионах.

В выборах ландтага Тюрингии лидер СДПГ Георг Майер считает, что непонимание перспектив восточных немцев во время кампании способствовало плохим результатам партии. Он выразил это так: "Не хватало понимания восточной точки зрения, так как она отличается". Он сказал это на следующий день после выборов в Берлине. Майер считает, что в Восточной Германии следовало лучше объяснять поддержку Украины, которую атаковала Россия. Вопросы, такие как более низкие пенсии, более низкий уровень благосостояния в Восточной Германии и сохраняющаяся зарплатная пропасть между Востоком и Западом, - "то, чему мы должны уделить внимание", - сказал Майер. "Справедливость ведет к стабильной демократии".

СДПГ получила лишь 6,1% вторых голосов на выборах ландтага Тюрингии, что является худшим результатом партии со времени объединения. С 32,8% АФД, широко признанная экстремистской правой партией в Тюрингии, стала самой сильной силой. Новичок БСВ неожиданно получил 15,8%.

Майер выразил разочарование в федеральной политике, сказав: "Жаль, что здесь, в Берлине, только и делают, что выражают шок по поводу Тюрингии в такие дни". Он добавил: "Было бы лучше, если бы все демократические партии не вели себя определенным образом". Он упомянул споры внутри коалиционного правительства СДПГ, Зеленых и ФДП и то, как демократические партии обращаются друг с другом. "Обозначать демократические партии в качестве главного врага вредит демократии", - заметил Майер, обращаясь к ХДС.

Несмотря на убеждение Майера в важности устранения различий между Востоком и Западом и улучшения коммуникации, позиция СДПГ по вопросам, таким как поддержка Украины, может способствовать недопониманию в этой демографической группе, что, возможно, повлияло на плохое выступление партии на выборах ландтага, отражая сдвиг в мировоззрении в сторону традиционных политических ориентаций.

Понимание восточногерманской перспективы, в том числе озабоченности экономическими различиями и более низкими пенсиями, является ключевым для поддержания стабильности демократии, как подчеркивал Майер, соглашаясь с утверждением, что "справедливость ведет к стабильной демократии".

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