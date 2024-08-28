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Глава СДПГ Эскен отвергает предложение Мерца о убежище

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 and  Michael Bootcampf
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Лидер ХДС Мерц призывает к сотрудничеству с доброрасположенными компонентами альянса.
Лидер ХДС Мерц призывает к сотрудничеству с доброрасположенными компонентами альянса.

Глава СДПГ Эскен отвергает предложение Мерца о убежище

Лидер СДПГ Сакка Эскен отвергла идею сотрудничества между социал-демократами и союзниками по вопросу ужесточения правил предоставления убежища без согласия партнеров по коалиции. В интервью RBB она заявила, что для канцлера важно искать возможности сотрудничества с лидером оппозиции в трудных ситуациях и серьезных вопросах. Однако она подчеркнула: "Конечно, мы не будем продвигать такое сотрудничество за пределами наших партнеров по коалиции - "Зеленых" и FDP".

Во вторник канцлер СДПГ Олаф Шольц и лидер ХДС Фридрих Мерц провели обстоятельную беседу, посвященную последствиям нападения в Солингене. Мерц предложил сотрудничать с Шольцем по вопросу ужесточения правил предоставления убежища, планируя ввести правовые изменения во время предстоящей парламентской сессии, которая начнется 9 сентября. Он предложил принять эти изменения с поддержкой большинства Союза и СДПГ.

Однако Эскен подчеркнула необходимость выяснить причины неудачи депортации подозреваемого в нападении в Солингене и предотвратить дальнейшую радикализацию в Германии.

"Я не могу понять это как зеленый"

Министр сельского хозяйства "Зеленых" Семиз Оzdemir обвинил Мерца в использовании нападения в Солингене в политических целях: "У нас скоро выборы в ландрате. Я понимаю это в некоторой степени. Но я бы не хотел заниматься партийной политикой сейчас", - сказал он в программе "Early Start" на ntv. Мерц не учитывает тот факт, что изменения в области миграции были приняты совместно с "Зелеными". Кроме того, Мерц не учитывает тот факт, что нападение в Солингене не было вызвано правовым пробелом, а было результатом неправильного применения правил со стороны властей.

Тем не менее, министр "Зеленых" также критиковал некомпетентность немецких служб безопасности: "Немецкие службы безопасности работают с луками и стрелами, пока другие используют высокие технологии", - сказал Оzdemir. "Существуют правовые пробелы, например, иностранные службы должны предоставлять нам информацию, которую наши службы не могут получить законным путем. Это не имеет смысла для любого разумного человека. Я не могу понять это как зеленый тоже".

"У нас есть проблема"

Подобным образом федеральный министр экономики Роберт Хабек сказал, что "есть много работы" в области политики безопасности. Он упомянул оснащение и полномочия служб безопасности, борьбу с радикализацией и управление миграцией. "У нас есть проблема", - сказал Хабек. С 2015 года число беженцев резко возросло, что привело к росту числа насильственных преступников. "Те, кто злоупотребляет нашей гостеприимностью или значительной ценностью закона об убежище, больше не имеют права ссылаться на него", - добавил Хабек.

Он указал на "широкие пробелы" в депортациях, объяснив, что между теми, кто должен покинуть страну по закону, и теми, кто effettivamente покидает страну, существуют значительные пробелы. Это, по его словам, является "проблемой правоприменения". Он предложил ужесточить законы о оружии и принять более жесткие меры против интернет-платформ, которые не последовательно борются с пропагандой.

ФDP также, кажется, поддерживает предложение Мерца о изменении политики в области миграции и убежища. "FDP готова к межпартийным усилиям по последовательной реализации новой реальности в миграции федеральным и земельными правительствами", - сказал лидер FDP и федеральный министр финансов Кристиан Линднер в интервью газете "Bild". "Предложения господина Мерца по миграции в основном совпадают с теми, которые есть у FDP". Линднер повторил, что его партия уже выступала за больший контроль над миграцией "во время эпохи Меркель в ХДС".

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