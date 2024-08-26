- Глава СДП выступает за прекращение нелегальной иммиграции

Христианско-демократический союз (ХДС) в ландтаге Нижней Саксонии призывает к ужесточению политики в отношении иммиграции после инцидента со смертельным исходом в Солingenе. Лидер фракции ХДС в ландтаге Себастьян Лёхнер заявил: "Нам нужно положить конец нелегальной миграции в Германию". Это включает в себя возобновление Регламента Дублина и отправку беженцев в ту страну, где они впервые подавали заявление на убежище.

Лёхнер предложил сотрудничать с красно-зеленым правительством штата, чтобы бороться с ножевыми преступлениями и исламским терроризмом. Это потребует расширения полномочий полиции и конституционной защиты, таких как внеплановые проверки в общественных местах и увеличение количества камер видеонаблюдения. Лёхнер предложил: "Если люди сопротивляются депортации или прячутся, их следует обыскать и заключить под стражу или арестовать".

Также Альтернатива для Германии (АфД) поддерживает более жесткую иммиграционную политику. Они планируют представить в четверг в ландтаг предложение о масштабной программе репатриации для депортируемых иностранцев. Лидер фракции АфД в ландтаге Клаус Вичманн заявил: "Кажется, мы привыкли к совершенно другой ситуации с безопасностью в Германии, где что угодно может произойти в любой момент". В результате он предлагает укрепить границы и не допускать въезда больше людей.

Однако "Зеленые" осторожно относятся к связи между законом об убежище и борьбой с терроризмом. Лидер фракции "Зеленых" в ландтаге Детлеф Шульц-Хендель предостерег: "Кто бы ни призывал к депортации в Афганистан или Сирию, также должен вести переговоры с талибами, президентом Сирии Башаром аль-Асадом или террористами ИГ - и этого никто не хочет".

Власти Нижней Саксонии и Бремена поддерживают депортации в Сирию

Внутренний сенатор Бремена Ульрих Мауэр поддерживает ужесточение правил депортации. "Я всегда выступал за последовательную репатриацию преступников и виновных в их странах происхождения", - сказал политик от СДПГ немецкому пресс-агентству. "Поэтому я также поддерживаю планы федерального правительства сделать депортации в Сирию и Афганистан возможными".

В начале июля министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс также выразила поддержку депортации иностранных преступников в Сирию и Афганистан. В то время министерство внутренних дел сообщило, что в стране проживает 51 депортируемый преступник из Сирии или Афганистана, 17 из которых якобы находятся под стражей.

Служба безопасности сообщает, что в Нижней Саксонии насчитывается примерно 1410 членов исламистской сцены, что на 150 человек меньше, чем в предыдущем году. Примерно половина членов сцены поддерживает салафизм, высоко радикальное исламское движение.

В пятницу вечером на городском фестивале в Солingenе трое человек были убиты и еще восемь ранены в результате ножевого ранения. Подозреваемый - 26-летний сириец, который сейчас находится под стражей. Федеральная прокуратура проверяет его на предмет обвинений в убийстве и связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

Чтобы бороться с ножевыми преступлениями и исламским терроризмом, полиции, возможно, придется предоставить расширенные полномочия для проведения внеплановых проверок и увеличения количества камер видеонаблюдения, как предложил лидер фракции ХДС в ландтаге Себастьян Лёхнер. Если люди сопротивляются депортации или прячутся, их следует обыскать, заключить под стражу или арестовать, согласно предложению Лёхнера.

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