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Глава Ryanair требует от пассажиров употребления алкоголя.

 and  Carmen Simpson
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СамолётыRyanair часто испытывают инциденты во время поездок на Ибицу по сообщениям.
СамолётыRyanair часто испытывают инциденты во время поездок на Ибицу по сообщениям.

Глава Ryanair требует от пассажиров употребления алкоголя.

Чтобы справиться с растущей проблемой беспорядков и инцидентов на борту самолетов, CEO Ryanair Майкл О'Лири выступает за установление лимита на количество алкогольных напитков, продаваемых в аэропортах перед посадкой. Он предлагает, чтобы каждый пассажир мог приобрести максимум два напитка, используя свой посадочный талон. Эта мера является реакцией на растущую частоту насильственных инцидентов этим летом, с почти еженедельными случаями.

О'Лири признает, что обнаружить пьяных пассажиров на посадке может быть сложно, особенно если они находятся в группах по два-три человека. Если они могут ходить и передвигаться, их пускают на борт. Однако проблемы обычно возникают после взлета самолета.

Он не предлагает полный запрет на алкоголь, но задается вопросом, почему мы позволяем людям лететь пьяными на высоте 33 000 футов, если запрещаем вождение в нетрезвом виде.

алкогольные инциденты на рейсах в местах отдыха

Были многочисленные случаи алкогольного беспорядка на рейсах, вылетающих из Великобритании в популярные места отдыха, такие как Ибица и некоторые греческие острова. В июле британский турист получил условный срок за сексуальное домогательство стюардессы во время полета Ryanair из Ньюкасла в Майорку.

Рост таких инцидентов можно объяснить смесью алкоголя и веществ, таких как "таблетки и порошки", как сказал О'Лири, имея в виду наркотики вроде кокаина. Однако проблема не ограничивается рейсами из Великобритании или Ирландии; она также распространена на рейсах из Германии. Самыми сложными днями бывают те, когда много задержек. "Люди склонны пить больше алкоголя в аэропортах, когда есть задержки. Будет лучше, если они будут использовать это время с кофе или чаем", - предлагает О'Лири. Он обещает, что его предложение не повлияет на доходы баров в аэропортах.

Растущие алкогольные инциденты на рейсах в местах отдыха, подобных тем, что из Великобритании в Ибицу и некоторые греческие острова, привели О'Лири к вопросу о текущих слабых политиках. Он считает, что установление лимита на количество алкогольных напитков, продаваемых в аэропортах, могло бы помочь уменьшить проблемы на борту, как это видно по многочисленным случаям неподобающего поведения и нарушений порядка.

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