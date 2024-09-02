- Глава ПЕН уходит из-за проблем со здоровьем.

Глава PEN Центра Германии, Хосе Ф.А. Оливер, уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. В ПЕН Центре Германии в Дармштадте была создана команда для поиска его замены, как сообщается. Дополнительной информации о его уходе не предоставлено. Оливер стал президентом этой литературной группы в октябре 2022 года.

Находящийся в Дармштадте PEN Центр Германии известен по акрониму Поэтов, Эссеистов, Романтиков. С вековой историей, ассоциация посвящена литературе, свободе слова и глобальному взаимопониманию.

В 2022 году внутри организации произошли внутренние разногласия, что привело к созданию второй ветви, PEN Берлин. Это было вызвано интенсивными спорами о тактике руководства высшего звена литературной команды. В мире более 140 таких сообществ объединены под эгидой PEN.

Новости PEN Центра

Хотя и базирующийся в Дармштадте, PEN Центр Германии является частью глобальной сети более 140 PEN центров по всему миру. После ухода Оливера может произойти значительная смена направления этого влиятельного немецкого литературного сообщества, которое имеет богатую вековую историю и международное признание.

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