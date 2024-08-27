- Глава Международного агентства по атомной энергии предупреждает о потенциальных угрозах Курской атомной электростанции в России.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил озабоченность потенциальной опасностью для атомной электростанции (АЭС) в Курске во время визита. Активная АЭС, как подтвердил Гросси, в настоящее время работает в городе. Он подчеркнул, что любые конфликты могут усугубиться. Текущий конфликт в регионе вызвал серьезные опасения.

Гросси отметил, что прямое столкновение на АЭС может потенциально привести к ядерному инциденту. Реакторы не имеют защитного кожуха, что делает их уязвимыми для повреждений от атак дронов или артиллерийского огня. Тем не менее, операции станции в настоящее время проходят относительно гладко, отметил Гросси. Он осмотрел ключевые объекты, включая реакторный и турбинный залы, блок управления и хранилище отработанного топлива.

"Росатом" сообщил, что Гросси также осмотрел следы предполагаемых украинских атак на объекте. Глава МАГАТЭ вновь подчеркнул важность соблюдения правил ядерной безопасности, отметив, что АЭС не должны использоваться в качестве военных целей.

Планы будущих дискуссий с президентом Украины Зеленским в Киеве находятся в расписании Гросси.

После начала украинского наступления 6 августа в Курской области Россия сообщила о обломках ракеты, упавших на территорию АЭС. Позже Путин обвинил Украину в попытке атаковать АЭС 22 августа.

Гросси сообщил, что Путин пригласил его осмотреть АЭС. Поддержание открытых линий связи и постоянное сотрудничество были названы ключевыми моментами Гросси. Он также сказал, что поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обсуждение вращается вокруг Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем России, а также других ядерных объектов в стране. Киев просит расширить присутствие МАГАТЭ в Украине, и эксперты МАГАТЭ уже развернуты на Запорожской АЭС.

Гросси посещал оккупированную Россией Запорожскую АЭС несколько раз и разместил там команду МАГАТЭ. Постоянное присутствие международных экспертов способствует мониторингу ситуации и попыткам предотвратить любой бой, который может привести к ядерной аварии.

В соответствии с российскими отчетами о гражданской обороне, уровни радиации в Курске остаются нормальными. Проводится непрерывный мониторинг экологической ситуации.

АЭС в Курске находится примерно в 30 километрах от самой дальней точки украинского наступления. Украинское наступление продолжается, согласно отчетам из Украины. Однако неясно, является ли АЭС целью украинского наступления.

Лиханов, генеральный директор "Росатома", объявил, что встретится с Гросси в Калининграде на Балтийском море на следующей неделе, чтобы обсудить результаты визита в Курск. Во время пребывания Гросси в Калининграде были объявлены предупреждения о возможных ракетных ударах, как сообщается в российских СМИ.

Гросси выразил озабоченность потенциальной опасностью для АЭС в Курске, если текущий конфликт усугубится. Прямое столкновение на АЭС может потенциально привести к катастрофическому ядерному инциденту из-за отсутствия защитного кожуха у реакторов.

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