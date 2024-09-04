Глава МИД Украины Кулеба уходит в отставку

Украинский политический ландшафт переживает существенные сдвиги. Несколько членов кабинета, в том числе те, кто ушел в отставку во вторник, и теперь, похоже, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, видная фигура, готовится уйти со своего поста.

Кулеба официально подал в отставку, объявив об этом в письме, адресованном спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Стефанчук заявил, что вопрос будет обсуждаться на предстоящем парламентском заседании. Кулеба занимал пост с марта 2020 года, используя свою платформу для активной пропаганды увеличения поставок вооружений от западных союзников и противостояния российским атакам.

Отставка Кулебы является частью более широкой перетасовки кабинета президентом Зеленским. По крайней мере, шестеро высокопоставленных чиновников подали в отставку до Кулебы, и ожидается, что сегодня последуют и другие министры.

Первыми объявили об уходе министры Александр Камышин (промышленность обороны), Денис Малюська (юстиция) и Руслан Стрелец (окружающая среда). Кроме того, глава Государственного фонда имущества Виталий Коваль также выразил желание покинуть свой пост в сфере приватизации.

Лидер фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия во вторник объявил о дальнейших изменениях в кабинете, предсказав, что более половины министерств получат новых руководителей.

Зеленский уже объявил о перетасовке правительства в июле. В настоящее время пять министерств возглавляются и.о. министров, а правительство под руководством Шмыгаля находится у власти с марта 2020 года.

Комиссия, как предполагается, Верховная Рада, обсудит отставку министра иностранных дел Кулебы на предстоящем заседании. В качестве законодательного органа комиссия играет ключевую роль в утверждении или отклонении назначений и отставок кабинета.

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