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Федеральные земли ГерманииНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Глава ХДС защищает политику открытого подхода в ответ на критику, выдвинутую BSW.

Прежде чем состоятся выборы в Совете Бранденбурга, примерно через три недели, основной кандидат от ХДС Редманн сталкивается с некоторой загадкой в отношении BSW. Он колеблется назвать свою партию на одном уровне с AfD и Левых.

 and  Yaroslav Smith
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Обсуждение курса в связи с БСВ, лидер Христианско-демократического союза Бранденбурга Ян Редманн.
Обсуждение курса в связи с БСВ, лидер Христианско-демократического союза Бранденбурга Ян Редманн.

- Глава ХДС защищает политику открытого подхода в ответ на критику, выдвинутую BSW.

Глава бранденбургского ХДС Ян Редманн открыт к сотрудничеству с Альянсом за прогресс и социальную справедливость (АПСГ) после выборов в ландтаг. Он считает несправедливым сразу же отвергать новую партию, такую как АПСГ, которая во многих аспектах остается загадочной, и приравнивать ее к партиям, упомянутым в отчетах внутренней разведки, таким как Левые или АФД, сказал Редманн в интервью RBB Radio Eins. ХДС исключает возможность создания альянсов с АФД и Левыми.

"Учитывая состав здесь в Бранденбурге, наш кандидат на пост премьер-министра ранее был в СДПГ и теперь работает судьей по трудовым спорам", - отметил Редманн. В ландтаге Тюрингии группа АПСГ включает бывших представителей "Зеленых" и христианских демократов.

Редманн не согласен с условием АПСГ о сотрудничестве только в том случае, если поставки оружия в Украину будут прекращены. "Мы не готовы на это, равно как и ХДС в Германии", - сказал он.

Для Редманна ключевым моментом является понимание позиции АПСГ по поводу военной политики Германии. Его беспокоит то, что в своей предвыборной программе они выступают против расширения военных баз в Бранденбурге. В программе АПСГ говорится: "... их адекватное оснащение, а не расширение и вооружение, должно быть целью военной политики".

Редманн защищает позицию ХДС по вопросу отказа в приеме беженцев на границе Германии. "Отказ в приеме беженцев на границе в настоящее время запрещен в соответствии с регламентом Дублин III, который больше не соблюдается другими странами Европы", - сказал он.

Правительство "трафика" и Союз ведут переговоры о миграционной политике. Лидер ХДС Фридрих Мерц настаивает на условии отказа в приеме мигрантов непосредственно на границе Германии.

Новый ландтаг будет избран в Бранденбурге 22 сентября. Согласно последним опросам, ХДС набирает 19 процентов, уступая АФД (24 процента), СДПГ (20 процентов) и АПСГ (17 процентов).

В Саксонии ХДС была самой сильной силой, а в Тюрингии - второй после АФД. Редманн оптимистичен: "Выборы в Тюрингии показали, что преимущество действующего правительства не является решающим фактором - если бы это было так, Бодо Рамелов все еще был бы на первом месте в Тюрингии".

Несмотря на то, что ХДС отстает от АФД в опросах в Бранденбурге, Редманн сохраняет осторожный подход к АПСГ, рассматривая ее по-разному, чем партии, подобные Левым или АФД. Он считает позицию АПСГ по вопросу военного расширения тревожной, но надеется, что новое ландтаг приведет к сдвигам в политическом ландшафте, как это было в Тюрингии.

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