Глава ХДС Войгт выражает оптимизм в отношении большинства в Тюрингии.

Согласно Фойгту, для него главное - вновь обратиться к подлинным заботам жителей Тюрингии. Он назвал экономическое развитие, политику образования и внутреннюю безопасность ключевыми областями. Согласно последним опросам, в Тюрингии лидирует AfD. В связи с этими опросами шансы на большинство для действующей коалиции "красные-красные-зеленые", возглавляемой министр-президентом Бодо Рамеловом (Левые), кажутся неопределенными.

На предстоящих выборах в ландтаг сильная поддержка AfD по данным опросов может повлиять на политическую обстановку. Независимо от результата выборов, Фойгт подчеркнул свою приверженность решению проблем Тюрингии в области экономики, образования и безопасности.

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