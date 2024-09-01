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Глава ХДС Войгт выражает оптимизм в отношении большинства в Тюрингии.

В результате предстоящих выборов в ландтаг Тюрингии кандидат от ХДС Марио Войт выражает оптимизм в сохранении прочных большинств. Он призывает многих жителей Тюрингии воспользоватьсяанием правом голоса и существенно повлиять на будущее страны, участвуя в выборах, как он выразился во время...

 and  John Stellmacher
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Глава ХДС Войгт выражает оптимизм в отношении большинства в Тюрингии.

Согласно Фойгту, для него главное - вновь обратиться к подлинным заботам жителей Тюрингии. Он назвал экономическое развитие, политику образования и внутреннюю безопасность ключевыми областями. Согласно последним опросам, в Тюрингии лидирует AfD. В связи с этими опросами шансы на большинство для действующей коалиции "красные-красные-зеленые", возглавляемой министр-президентом Бодо Рамеловом (Левые), кажутся неопределенными.

На предстоящих выборах в ландтаг сильная поддержка AfD по данным опросов может повлиять на политическую обстановку. Независимо от результата выборов, Фойгт подчеркнул свою приверженность решению проблем Тюрингии в области экономики, образования и безопасности.

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