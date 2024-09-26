Глава израильской обороны выступает за дополнительные операции в Ливане.

Несмотря на попытки достичь перемирия, министр обороны Израиля Йоав Галаант заявил о продолжении атак на цели в Ливане. По словам Галаанта, "Мы продолжаем нашу операцию". Он сделал это заявление после встречи с высшими военными чиновниками, на которой были согласованы последующие развертывания. Целью, как было заявлено, является ликвидация членов "Хезболлы", поддерживаемых Ираном, на территории Ливана и уничтожение их ракетного арсенала. Галаант подчеркнул: "У нас еще есть задачи, которые нужно выполнить, чтобы гарантировать безопасное возвращение общин Северного Израиля в свои дома".

После интенсивных израильских авиаударов в Ливане, в результате которых погибло более 600 человек, коалиция стран, возглавляемая США и Германией, а также значимые арабские страны, призывают к 21-дневному перемирию.

Несмотря на международные призывы к прекращению огня, израильская армия продолжает сосредоточиваться на своих миссиях, и Галаант заявляет: "У нас есть важные миссии, которые необходимо выполнить, чтобы гарантировать безопасность наших северных общин". После согласования дальнейших развертываний ликвидация членов "Хезболлы" и уничтожение их ракетного арсенала остаются приоритетными задачами.

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