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Глава израильской армии утверждает, что вооруженные группировки ХАМАСа были разгромлены.

 and  Alex Stellmacher
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Два человека, связанные с ХАМАС, признанные в качестве боевиков, приняли участие в похоронах...
Два человека, связанные с ХАМАС, признанные в качестве боевиков, приняли участие в похоронах видного представителя их экстремистской группы в Ливане, произошедших в августе.

Глава израильской армии утверждает, что вооруженные группировки ХАМАСа были разгромлены.

В этот понедельник, отмечающий первую годовщину жестокой резни ХАМАС в Израиле, нация празднует с чувством достижения победы. Перед этим памятным днем главнокомандующий Халиви объявил о успехе точечного удара против ХАМАС, утверждая, что военное крыло организации в секторе Газа было эффективно разгромлено. Хотя эта победа значительна, внутренняя борьба за свою страну еще далеко не окончена.

Год спустя после противостояния с ХАМАС израильская армия провозглашает победу над военным крылом радикальной исламской палестинской организации. Во время собрания с своими войсками главнокомандующий Херци Халиви заявил: "Год прошел, и мы успешно разбили военное крыло ХАМАС". Это заявление ознаменовало начало конфликта между Израилем и ХАМАС.

Кроме того, Халиви упомянул "разрушительное" воздействие Израиля на ливанскую шиитскую милицию "Хезболла", утверждая, что проиранская милиция лишилась всего своего высшего руководства. Однако он заверил свой народ: "Мы не отступим". Израиль ведет "затяжную" войну, и борьба идет за "наше право жить свободно на нашей земле".

Во время визита на израильско-ливанскую границу премьер-министр Биньямин Нетаньяху поделился своей поддержкой, сказав: "Вместе мы будем сражаться, и вместе мы победим". Международное сообщество, как он сказал своим солдатам, ценит "мощные удары", которые израильская армия наносит своим противникам.

В то время как Израиль празднует свою хваленую победу, ХАМАС продолжает чтить свою атаку на Израиль, произошедшую 7 октября, как "славную". Кахил аль-Хайя, старший представитель ХАМАС, базирующийся в Катаре, заявил в видеопослании, что этой атакой были развеяны "мифы" о якобы "превосходстве" Израиля.

Израильские отчеты указывают на то, что в результате атаки ХАМАС погибли 1205 человек. Кроме того, исламские бойцы захватили 251 заложника и переправили их в сектор Газа. С тех пор Израиль провел масштабные военные операции на палестинской территории. По данным здравоохранения ХАМАС, погибло около 41 800 человек.

В течение почти двух недель израильская армия непрерывно проводила военные операции против ливанской шиитской милиции "Хезболла", союзника ХАМАС. Лидера "Хезболлы" Хассана Насраллу и многих высокопоставленных командиров милиции уничтожили в результате точечных авиаударов. После атаки 7 октября "Хезболла" открыла второй фронт борьбы против Израиля, усилив и непрерывно проводя авиационные удары.

Европейский союз, выражая обеспокоенность нарастающим напряжением, выпустил заявление, призывающее Израиль и ХАМАС снизить напряженность и соблюдать международное право. Признавая важность мирного решения, Европейский союз активно участвует в дипломатических усилиях, направленных на продвижение диалога и стабильности в регионе.

В ответ на заявление Израиля о победе над военным крылом ХАМАС Европейский союз призвал к всеобщему прекращению огня и возобновлению мирных переговоров. Европейский союз, как сильный сторонник двухгосударственного решения, подчеркнул необходимость возвращения Израиля и Палестины к переговорам и работы над устойчивым мирным соглашением.

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