- Глава государства посещает учреждения в Куксхафене и Стаде.

Сегодня Президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправляется в две компании в Нижней Саксонии. Эта поездка является частью его продолжающегося цикла под названием "Мастерская перемен", цель которого - изучить структурные сдвиги в обществе и их последствия. Основной темой интереса Штайнмайера в Цухевене и Штаде является энергетическая трансформация в промышленном производстве.

Сначала утром Президент получит знания о производстве морских ветряных турбин, то есть ветряных ферм, расположенных в море, в Siemens Gamesa Renewable Energy в Цухевене.later он получит информацию от Dow в Штаде о том, как сделать энергозатратные промышленные процессы более экологичными.

Во время своего визита в Siemens Gamesa Renewable Energy в Цухевене Президент Штайнмайер узнает о производстве возобновляемой энергии через морские ветряные турбины. В Dow в Штаде Штайнмайер исследует стратегии перехода на возобновляемые источники энергии для энергоемких промышленных процессов.

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