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Глава государства Израиля извинился за неудачную похорону пленного ХАМАСа

На похоронах американо-израильского заложника, трагически погибшего в секторе Газа, президент Израиля Ицхак Герцог выразил сожаление, сказав: «Я извиняюсь от имени государства Израиль за то, что не удалось уберечь вас от трагического события, произошедшего 7 октября, и не удалось добиться...

 and  James Williams
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Глава государства Израиля извинился за неудачную похорону пленного ХАМАСа

Герцог напрямую обратился к родителям Голдберга-Полина, сказав: "Я хочу выразить, как глубоко сожалею. Как глубоко сожалею, что не смогли защитить Херша в тот роковой день".

В воскресенье израильские власти сообщили о гибели 23-летнего парня и еще пяти заложников, захваченных во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Останки были найдены в туннеле в Рафахе, расположенном в южной части сектора Газа, в субботу. Согласно израильскому министерству здравоохранения, четверо мужчин и две женщины погибли от огнестрельных ранений, полученных на близком расстоянии, примерно за 48-72 часа до вскрытия, проведенного в воскресенье.

Более 2000 человек присутствовали на похоронах Голдберга-Полина в понедельник, провожая его от дома до кладбища с израильскими флагами. Некоторые скорбящие носили футболки с изображением лица Голдберга-Полина.

Трагедия Голдберга-Полина также затронула людей в США, где его родители выступили на съезде Демократической партии в прошлом месяце. Американский президент Джо Байден выразил свою "разбитую и разъяренную" реакцию на гибель Голдберга-Полина в воскресенье, поклявшись, что "лидеры ХАМАС" будут отвечать за эти зверства.

Новость о гибели шести заложников вызвала значительное горе и гнев по отношению к правительству за неспособность достичь соглашения о перемирии и освободить заложников в Израиле. Многие люди присоединились к всеобщей забастовке в понедельник, чтобы потребовать соглашения о заложниках, но она была прервана судебным решением по просьбе министра ультраправых Бецалеля Смотрича.

В ответ на трагическую гибель Голдберга-Полина его родители осудили ХАМАС, сказав: "Мы считаем ХАМАС ответственным за потерю нашего любимого сына, заложника ХАМАС". После похорон протестующие требовали справедливости для всех заложников ХАМАС, призывая к соглашению о перемирии и их безопасному освобождению.

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