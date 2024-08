Бюenské национальные выборы в Германии 2025 года - Глава CSU Маркус Сёдер заявляет: "Я не согласен с цветами черный и зеленый".

Лидер ХСС Маркус Зёдер решительно настроен заблокировать черно-зеленую коалицию на федеральном уровне после выборов в Бундестаг в 2025 году. Его позиция требует поддержки его партии, которую он гарантировал ARD в летнем интервью, не будет предоставлена. Эта позиция контрастирует с председателем ХДС Фридрихом Мерцем, который выступает за сохранение всех потенциальных вариантов после возможной победы на предстоящих выборах в Бундестаг.

Зёдер против черно-зеленой коалиции

"На это можно рассчитывать, черно-зеленое не пройдет со мной", - заявил Зёдер. Зеленые, по его словам, не понимают, что Союз включает в себя tanto ХДС, как и ХСС. Как лидер ХСС, он также отвергает возможность коалиции с Зелеными. "Ничего не происходит без нас", - подчеркнул Зёдер.

Перед последним выборами в Бундестаг баварский министр-президент выступал за черно-зеленый альянс, который "мог бы обеспечить tanto безопасность, как и мотивацию". Он выразил эту точку зрения в интервью Der Spiegel, заявив: "Я считаю, что черно-зеленое будет иметь значительную привлекательность, так как обе политические силы занимаются ключевыми вопросами нашего времени, такими как примирение экологии и экономики". Вывод Зёдера в то время: "В настоящее время это была бы самая интригующая политическая идея".

Он объясняет свой сдвиг в политике тем, что Зеленые самоотстранились от участия в правительстве из-за своего поведения в коалиции "светофор".

"Комиссия, состоящая из лидеров различных политических партий, неизбежно столкнется с разногласиями при обсуждении возможной коалиции после выборов в Бундестаг в 2025 году".

