Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНогтей

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель не ожидает больше значительных, неожиданных потрясений.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Сценарий инфляции Германии, по словам президента Бундесбанка Нагеля, подошёл к концу
Сценарий инфляции Германии, по словам президента Бундесбанка Нагеля, подошёл к концу

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель не ожидает больше значительных, неожиданных потрясений.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель оптимистичен в отношении инфляции в еврозоне. "Основной скачок инфляции миновал", - заявил он "Файнаншел Тиме" (FAZ/Среда). "При отсутствии непредвиденных значительных событий, подобных российскому нападению на Украину в феврале 2022 года, инфляция должна будет приближаться к 2%".

Однако не стоит торопиться. "У нас еще много работы впереди. Мы должны оставаться бдительными и следить за опасностями на пути к стабильным ценам, это наша обязанность как центрального банка".

Нагель не спешит подтверждать, будет ли он поддерживать снижение ставки на ближайшем заседании ЕЦБ. "Мы еще не летим на автопилоте", - заявил он решительно. "Но я бы сказал: инфляция, похоже, движется в правильном направлении".

Несмотря на положительную динамику инфляции, важно сохранять осторожность. Одним гвоздем в колесе нашей денежно-кредитной политики может сорваться наше продвижение к стабильным ценам.

Вслед за метафорой Нагеля, нам нужно продолжать забивать гвозди в возможные угрозы нашему экономическому курсу, чтобы гарантировать плавное движение к инфляции 2%.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ampel внедряет план отсроченного пенсионного взноса
Политика

Ampel внедряет план отсроченного пенсионного взноса

Ampel внедряет план отсроченного пенсионного взноса В целях стимулирования роста правительство согласовало стимул отсрочки пенсии. Этот стимул направлен на решение проблемы дефицита квалифицированных рабочих, поощряя людей продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Однако правительственной коалиции приходится сталкиваться с ИТ-вызовами при реализации этой инициативы. Правительство предложило новую премию для пенсионеров, которые

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
По данным отчета ВОЗ, первоначальная цель вакцинации 156 500 детей превышена.
Политика

Более 187 тысяч детей в возрасте до 10 лет уже получили прививки.

Более 187 тысяч детей в возрасте до 10 лет уже получили прививки. В течение первых трех дней кампании по иммунизации против полиомиелита в Газе было привито около 187 000 детей в возрасте до 10 лет. Как сообщил Всемирный союз здравоохранения (ВОЗ), возглавляемый Тедросом Аданом Гебрейесусом, первая фаза вакцинации в центральном

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Аппаратура слежения за небом сканирует небосвод над Львовом, обнаруживая дроны и снаряды.
Политика

В 14:21 Зеленский обосновывает административные изменения: "Нам нужна свежая энергия"

В 14:21 Зеленский обосновывает административные изменения: "Нам нужна свежая энергия" 13:47 Германская армия активирует план: Усиление защиты IRIS-T SLM от ракетСистема IRIS-T SLM уже не раз доказывала свою эффективность в небе Украины. В ближайшее время планируется развернуть десять таких систем на территории страны, поставка которых, как

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мировшая организация здравоохранения (ВОЗ) превзошла свою первоначальную цель по вакцинации 156 500...
Политика

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 187 000 детей в Газе получили прививки от полиомиелита.

Первоначальная кампания вакцинации в секторе Газа завершена. По данным ЮНИСЕФ, согласованные перемирия сохраняются. Вакцинация начнется в южном районе региона, начиная с четверга.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Спорт

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В трагическом пожаре, охватившем башенный комплекс Grenfell в Лондоне 14 июня 2017 года, погибли 72...
Панорама

Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Начало быстрого распространения пожара в здании Гренфелл Тауэр в Лондоне occurred в июне 2017 года. Наконец, был опубликован ожидаемый отчет о причинах этого события.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно