Глава Бундесбанка Йоахим Нагель не ожидает больше значительных, неожиданных потрясений.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель оптимистичен в отношении инфляции в еврозоне. "Основной скачок инфляции миновал", - заявил он "Файнаншел Тиме" (FAZ/Среда). "При отсутствии непредвиденных значительных событий, подобных российскому нападению на Украину в феврале 2022 года, инфляция должна будет приближаться к 2%".

Однако не стоит торопиться. "У нас еще много работы впереди. Мы должны оставаться бдительными и следить за опасностями на пути к стабильным ценам, это наша обязанность как центрального банка".

Нагель не спешит подтверждать, будет ли он поддерживать снижение ставки на ближайшем заседании ЕЦБ. "Мы еще не летим на автопилоте", - заявил он решительно. "Но я бы сказал: инфляция, похоже, движется в правильном направлении".

Несмотря на положительную динамику инфляции, важно сохранять осторожность. Одним гвоздем в колесе нашей денежно-кредитной политики может сорваться наше продвижение к стабильным ценам.

Вслед за метафорой Нагеля, нам нужно продолжать забивать гвозди в возможные угрозы нашему экономическому курсу, чтобы гарантировать плавное движение к инфляции 2%.

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