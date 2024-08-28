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Федеральные земли ГерманииНовостиНеделя

Глава БСВ объявляет о назначении нового премьер-министра.

Коалиция, возглавляемая Сахрой Вайгенкнехт, может потенциально повлиять на административный орган Тюрингии. В случае если новая партия обгонит ХДС, основной кандидат БСВ Катя Вольф стремится к должности премьер-министра.

 and  Yaroslav Smith
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Если коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, превзойдет ХДС на выборов земли Тюрингии, кандидат...
Если коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, превзойдет ХДС на выборов земли Тюрингии, кандидат в лидеры Катя Вольф стремится занять должность президента 아닌가.

- Глава БСВ объявляет о назначении нового премьер-министра.

В Тюрингии, если кандидат от ХДСMario Voigt не получит достаточно голосов от BSW на выборах министра-президента, маловероятно, что они поддержат его, если их партия займет место ниже партии Wagenknecht в день выборов. Как заявила кандидат от BSW в Тюрингии Катарина Вольф, "Если мы превзойдем его, демократические нормы диктуют: основная сила в коалиции имеет право сделать предложение о персонале". Однако в случае, если ХДС обойдет BSW и они продемонстрируют значительный прогресс в переговорах и формировании коалиции, Вольф может представить Voigt в качестве министра-президента.

Выборы в ландтаги пройдут в Тюрингии и Саксонии в воскресенье. Недавние опросы указывают на близкую борьбу за второе место между ХДС и партией Wagenknecht. С учетом того, что AfD может возглавить гонку, другие партии не склонны вступать с ней в коалицию. AfD, которую государственное управление по конституционной защите считает правоэкстремистской, может тогда иметь право сформировать правительство. В последнее время BSW лишь немного отстает от ХДС, набрав от 17 до 20 процентов, в то время как ХДС получила от 21 до 23 процентов.

Вольф вновь решительно отказывается от коалиции с AfD, но не исключает возможности сотрудничества с Левой партией, возглавляемой нынешним министром-президентом Тюрингии Бодо Рамеловом. По ее словам, "Вероятность зависит от результатов выборов. Я не считаю это невозможным, если мы сможем совместно обеспечить стабильное большинство в Тюрингии".

В воскресенье пройдут выборы в ландтаги Тюрингии и Саксонии. Если выборы приведут к близкой борьбе между ХДС и партией Wagenknecht за второе место, как указывают недавние опросы, для кандидата от ХДС Марио Voigt крайне важно получить голоса от BSW на выборах министра-президента, так как в воскресенье демократические нормы могут сделать основную силу в потенциальной коалиции ответственной за предложение министра-президента.

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