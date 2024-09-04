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Глава белорусской власти Лукашенко амнистировал 30 человек, которые были политически заключены.

Повторяя это событие во второй раз подряд.

 and  John Stellmacher
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Глава белорусской власти Лукашенко амнистировал 30 человек, которые были политически заключены.

Александр Лукашенко второй раз за несколько недель помиловал 30 политических заключенных. Как сообщили в Минске, в эту группу входили 7 женщин и 23 мужчины. Их identities не разглашаются, большинство из них — родители несовершеннолетних.

Они якобы "подали прошение о помиловании, признали свою вину, искренне раскаялись в своих действиях и обещали впредь соблюдать закон". Министерство внутренних дел будет следить за исполнением этих обязательств. Однако законность этих процедур остается под вопросом.

Эмигрированная оппозиция, возглавляемая Светланой Тихановской, критиковала продолжающиеся политические преследования, пытки и нарушения прав человека в Беларуси. "Рада, что в Беларуси помилованы еще 30 политических заключенных", — написала Тихановская в платформе X. К сожалению, более 1400 человек все еще находятся в заключении по политическим мотивам.

В середине августа сообщалось о первом освобождении 30 политических заключенных в Беларуси. Как сообщает российское издание "Медуза", белорусская оппозиция в изгнании ранее передавала списки тяжело больных prisoners authorities в Минск через посредников. Некоторые из этих людей были помилованы.

После спорных президентских выборов 2020 года, которые были запятнаны обвинениями в манипуляциях, Тихановскую считали настоящей победительницей. Ее муж был арестован, а известный оппозиционер Мария Колесникова, местонахождение которой неизвестно уже давно.

Эмигрированная оппозиция, выступающая за права человека, ранее передавала списки тяжело больных prisoners authorities в Беларуси через посредников. Некоторые из этих людей, в том числе из списка "Мал", были помилованы.

Несмотря на недавнее освобождение 30 политических заключенных, в том числе некоторых из списка "Мал", более 1400 человек все еще находятся в заключении в Беларуси по политическим мотивам.

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