Глава BASF стремится сократить расходы, но готов расходовать огромные суммы.

Несмотря на экономический спад, затрагивающий даже гигантов, подобных BASF, новый CEO Марк Камиет выступает за существенные инвестиции в развитие и расширение своего сайта в Людвигсхафене. В интервью "Handelsblatt" он выразил удивление по поводу того, что 78% объектов считаются готовыми к будущему, что является впечатляющим показателем. В ближайшие годы BASF планирует потратить миллиарды на сохранение, модернизацию и расширение своей штаб-квартиры в ответ на глобальный экономический спад.

Одновременно с этим, есть необходимость в сокращении расходов. К 2026 году расходы в Людвигсхафене должны сократиться на 1,1 миллиарда евро, что составляет почти половину глобальной цели по сокращению расходов в 2,1 миллиарда евро. Несмотря на дискуссии о возможном закрытии заводов из-за неконкурентоспособности, которые также затрагивают Людвигсхаfen, увольнения по operational reasons исключены до 2025 года.

В принципе, по словам Марка Камиета, нет проблем в рассмотрении нового соглашения о местоположении. Однако оно должно соответствовать стратегии BASF, направленной на дополнительную экономию затрат, помимо инвестиций. Он надеется, что это можно будет достичь в сотрудничестве с рабочей силой. Если соглашение о местоположении, которое символизирует "более стройное, но более сильное" подход, появится, он полностью его поддержит.

Несмотря на экономическую слабость Китая, CEO остается приверженным запланированным инвестициям в размере 10 миллиардов евро, где BASF хочет создать новый интегрированный сайт. Он считает, что остается оптимистичным в отношении экономического роста Китая в среднесрочной и долгосрочной перспективе, хотя и необходимо приспособиться к более низким темпам роста.

CEO Марк Камиет упомянул о важности рассмотрения нового соглашения о местоположении для сайта BASF в Людвигсхафене, сказав, что оно должно соответствовать их стратегии дополнительной экономии затрат. Комиссия должна тщательно изучить это предложение, учитывая его потенциальное влияние на рабочую силу и общую стратегию компании.

В своем стремлении сделать сайт BASF в Людвигсхафене более готовым к будущему, Марк Камиет выразил мнение, что новое соглашение о местоположении могло бы символизировать подход "более стройное, но более сильное", который он полностью поддерживает. Комиссия должна тщательно проанализировать эту идею, убедившись, что она соответствует долгосрочным целям и стратегическому видению компании.

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