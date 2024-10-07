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ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

Глава BASF стремится сократить расходы, но готов расходовать огромные суммы.

 and  Lauren Adams
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Примерно 78% установок на заводе в Людвигсхафене подготовлены для будущего, заявляет CEO BASF...
Примерно 78% установок на заводе в Людвигсхафене подготовлены для будущего, заявляет CEO BASF Маркус Камиет.

Глава BASF стремится сократить расходы, но готов расходовать огромные суммы.

Несмотря на экономический спад, затрагивающий даже гигантов, подобных BASF, новый CEO Марк Камиет выступает за существенные инвестиции в развитие и расширение своего сайта в Людвигсхафене. В интервью "Handelsblatt" он выразил удивление по поводу того, что 78% объектов считаются готовыми к будущему, что является впечатляющим показателем. В ближайшие годы BASF планирует потратить миллиарды на сохранение, модернизацию и расширение своей штаб-квартиры в ответ на глобальный экономический спад.

Одновременно с этим, есть необходимость в сокращении расходов. К 2026 году расходы в Людвигсхафене должны сократиться на 1,1 миллиарда евро, что составляет почти половину глобальной цели по сокращению расходов в 2,1 миллиарда евро. Несмотря на дискуссии о возможном закрытии заводов из-за неконкурентоспособности, которые также затрагивают Людвигсхаfen, увольнения по operational reasons исключены до 2025 года.

В принципе, по словам Марка Камиета, нет проблем в рассмотрении нового соглашения о местоположении. Однако оно должно соответствовать стратегии BASF, направленной на дополнительную экономию затрат, помимо инвестиций. Он надеется, что это можно будет достичь в сотрудничестве с рабочей силой. Если соглашение о местоположении, которое символизирует "более стройное, но более сильное" подход, появится, он полностью его поддержит.

Несмотря на экономическую слабость Китая, CEO остается приверженным запланированным инвестициям в размере 10 миллиардов евро, где BASF хочет создать новый интегрированный сайт. Он считает, что остается оптимистичным в отношении экономического роста Китая в среднесрочной и долгосрочной перспективе, хотя и необходимо приспособиться к более низким темпам роста.

CEO Марк Камиет упомянул о важности рассмотрения нового соглашения о местоположении для сайта BASF в Людвигсхафене, сказав, что оно должно соответствовать их стратегии дополнительной экономии затрат. Комиссия должна тщательно изучить это предложение, учитывая его потенциальное влияние на рабочую силу и общую стратегию компании.

В своем стремлении сделать сайт BASF в Людвигсхафене более готовым к будущему, Марк Камиет выразил мнение, что новое соглашение о местоположении могло бы символизировать подход "более стройное, но более сильное", который он полностью поддерживает. Комиссия должна тщательно проанализировать эту идею, убедившись, что она соответствует долгосрочным целям и стратегическому видению компании.

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