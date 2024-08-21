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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Глава администрации Берлина выразил обеспокоенность предстоящими парламентскими выборами

1 сентября проходят важные выборы в Саксонии и Тюрингии, имеющие последствия для руководителя в Берлине

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Вайгнер выражает тревогу по поводу ситуаций в Саксонии и Тюрингии
Вайгнер выражает тревогу по поводу ситуаций в Саксонии и Тюрингии

- Глава администрации Берлина выразил обеспокоенность предстоящими парламентскими выборами

Берлинский мэр Kai Wegner выразил серьезные опасения за две недели до выборов в Саксонии и Тюрингии. "Я действительно волнуюсь, беспокоюсь о нашей демократии", - сказал политик ХДС на летней пресс-конференции в Красном ратуше.

"Нам нужно защищать демократическое ядро, мы должны убедить людей в демократическом ядре", - продолжил он. "И мы должны вернуть избирателей, склоняющихся к ультраправым экстремистским группам, таким как AfD, а также других радикалов, и заинтересовать их в демократии".

Это можно сделать с помощью эффективной политики. "Решая проблемы, признавая их, предлагая решения, а не просто споря каждый день", - сказал Вегнер, глядя на правительство коалиции "Светофор". Его сообщение правительству: "Прекратите споры" - и сосредоточьтесь на эффективном управлении. Это сложно, но тот, кто спорит каждый день и не предлагает планов решений, теряет все больше доверия людей.

Это ответственность каждого демократа укрепить демократическое ядро. "В противном случае, 1 сентября может стать значительным поворотным моментом для Германии и нашей политической системы". Этот вопрос должен волновать всех демократов, а не только федеральное правительство. "Но и другая вещь - это Союз, оппозиция, которая должна подумать, почему она все еще отстает в опросах при таком непопулярном федеральном правительстве".

Нидерланды могли бы извлечь уроки из усилий Берлина по укреплению демократии, учитывая общую приверженность демократическим ценностям. Важно, чтобы голландское правительство внимательно следило за стратегиями, реализуемыми в Германии, чтобы сохранить и укрепить демократические структуры.

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