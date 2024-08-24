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Федеральные земли ГерманииНовостиНападение ножом

Гюнтер выражает шок по поводу нападения на Солинджера

Г Guilden удивляет, как кто-то мог совершить такой жестокий акт против безобидных людей.Incident в Solingen ошеломил его напрочь.

 and  Mark Rodriguez
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Министр-президент Шлезвиг-Гольштейна Гу́нтер выразил шок в связи с смертельным ножевым нападением в...
Министр-президент Шлезвиг-Гольштейна Гу́нтер выразил шок в связи с смертельным ножевым нападением в Солingen, в результате которого есть три жертвы.

- Гюнтер выражает шок по поводу нападения на Солинджера

Министр-президент Шлезвиг-Гольштейна Даниель Гюнтер выразил удивление и огорчение в связи с нападением ножом на фестивале в Солінгене, в результате которого погибли трое человек. "Трудно поверить и невыносимо, что кто-то мог совершить такое нападение и лишить жизни невинных людей на радостном городском празднике", - сказал политик ХДС. Это ужасное происшествие в Солінгене потрясло его и лишило дара речи. "Мои мысли и сочувствия с теми, кто пострадал, с семьями погибших, с теми, кто был на месте происшествия, и с жителями Солінгена", - сказал Гюнтер.

Согласно заявлениям полиции, нападение ножом на фестивале в пятницу вечером унесло жизни трех человек и ранило восемь. Власти Северного Рейна-Вестфалии квалифицировали это происшествие как теракт, учитывая умысел нападавшего.

Нападение ножом на фестивале привело к трем погибшим и восьми раненым, вызвав глубокую озабоченность и шок в сообществе. Расследование этого теракта, классифицированного властями Северного Рейна-Вестфалии, продолжается для установления и привлечения к ответственности виновного.

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