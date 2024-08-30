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Гюнтер обещает фермерам устранить бюрократические препятствия

Фермеры nutrдят высокие надежды на министра-президента Шлезвиг-Гольштейна Гюнтера. На сельскохозяйственном дне он представляет девять ключевых пунктов и встречает аплодисменты

 and  Viktoriya Miller
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- Гюнтер обещает фермерам устранить бюрократические препятствия

Министр-президент Шлезвиг-Гольштейна Даниель Гюнтер (ХДС) получил много похвал за свою девятиступенчатую стратегию облегчения давления на сельское хозяйство на собрании сельских жителей в Рендсбурге. Председатель сельских жителей Клаус-Пeter Лихт ранее возлагал большие надежды. Основное облегчение в соглашении между сельским хозяйством и государственной администрацией - снижение бюрократии. По словам Гюнтера, в Германии есть избыточное регулирование во многих аспектах жизни, что раздражает многих людей.

Фермеры могут ожидать облегчения в управлении живыми изгородями. В ближайшем будущем они смогут обрезать боковые побеги каждые три года, начиная с 15 сентября, что раньше, чем раньше. Живые изгороди теперь можно обрезать полностью до конца февраля. В борьбе с вредителями будут приняты меры по управлению трудно контролируемыми сорняками. В законе о удобрениях государственная отчетность будет необходима только каждые шесть месяцев. Фермерам- свиноводам будет облегчено отсутствием необходимости в разрешении на строительство для открытых пространств.

Гюнтер представил центральную платформу данных для взаимодействия между фермерами и государством, которая упростит документирование и исключит дубликаты. Обращаясь к сотням фермеров в зале, Гюнтер сказал: "Вы гораздо более компетентны в цифровой сфере, чем мы, и это абсурдно, что мы терпим неудачи, а вы получаете больше бюрократической работы".

Глава правительства также пообещал сельским жителям сократить требования к документации в области антибиотиков, которые более строги в Шлезвиг-Гольштейне, чем в других штатах.

ХДС, возглавляемая министром-президентом Даниелем Гюнтером, обещает снизить бюрократию в Шлезвиг-Гольштейне, чтобы облегчить бремя сельских жителей. Обещание сократить требования к документации в области антибиотиков, которые особенно строги в Шлезвиг-Гольштейне, является частью усилий ХДС по облегчению регулирования для сельских жителей.

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