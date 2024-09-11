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Гюнтер Нетцер отмечает свой 80-й день рождения с большим удовлетворением.

Всю свою спортивную карьеру Гюнтер Нетцер считался музыкальным сенсацией и нарушителем правил. После окончания карьеры он описывает свою жизнь как монотонную. В эту субботу бывший футболист и ценитель искусства отметит свой 80-й день рождения.

 and  Mark Rodriguez
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- Гюнтер Нетцер отмечает свой 80-й день рождения с большим удовлетворением.

Известный футболист Гюнтер Нетцер прерывается в необычный момент. "Ой, извините за это", бормочет он в трубку, звуча по-стариковски и весело. "Вы застали меня в момент, который редко случается в моей повседневной жизни". На заднем плане слышны объявления на станции и голоса людей.

Он на железнодорожном вокзале, собираясь сесть на поезд. Ему нужно закончить звонок прямо сейчас, вежливо объясняет он. "Иначе я пропущу свой поезд". Он обещает связаться снова днем, в точно назначенное время.

Несмотря на свой возраст, Нетцер остается мастером слова и джентльменом. Не только пунктуальность впечатляет, но и то, как он выражает свои мысли. Его предложения так же уникальны, как и его игра когда-то. Он играет со словами, как делал когда-то с Герхардом Деллингом в дни телеэксперта.

Его предложения текут свободно, как мяч под его ногой. Нетцер использует слова "блаженство", описывая свою нынешнюю жизнь. Это убедительно, не только из-за слов, которые он выбирает, но и из-за того, как он их произносит.

В эту субботу Нетцеру исполняется 80 лет. Разговор неизбежно переходит к его нынешней жизни. Прошло немало времени с тех пор, как мы в последний раз слышали от футбольной легенды. Он внимательно следит за Олимпийскими играми в Париже.

"Я никогда не обращал особого внимания на ныряние, пока не увидел это", восхищается он. "То, что эти спортсмены могут делать, просто потрясающе". Или гимнасты: "Эта захватывающая грация! Я никогда не думал, что буду смотреть больше десяти секунд. Теперь я провел часы, наблюдая - потому что я эстет и чувствовал блаженство".

Эти предложения заставляют вас смеяться во время разговора с ним. Вы можете услышать его восхищение, даже если он не делает это явным. Он просто говорит как Гюнтер Нетцер. Его тон остается постоянным, выбор слов креативным.

"Я очень доволен своей жизнью", заявляет он. "Удовлетворенность - это то, чего я всегда искал". Кажется, он этого добился. Он наслаждается отсутствием обязательств, делится он. "Моя жизнь так скучна, как и должна быть у 80-летнего". В его голосе слышится скрытая улыбка.

Скука - последнее, что приходит на ум, когда думаешь о жизни Нетцера. Вот история, которую все помнят: дубль в Дюссельдорфе, 23 июня 1973 года, значительное событие в прошлом, но все еще реальность. Звезда Гладбаха Нетцер сидел на скамейке, его перевод в Реал Мадрид был близок.

Подмена бунтаря

Счет был 1:1, почти конец, он больше не мог ждать. "Я играю сейчас", крикнул он тренеру Хеннесу Вайсвайлеру. С минуту осталось, он заменил себя, забив победный гол вскоре после этого. Иронично, это был его последний матч за Боруссию.

Нетцера называли бунтарем, непокорным, так его описывали СМИ. Он носил длинные волосы и эксцентричную одежду, водил роскошные машины, в молодости открыл дискотеку и часто спорил с Вайсвайлером. Все это в прошлом. Сейчас он живет в Цюрихе, счастливо проводит время с семьей. Футбол, mentions, играет меньшую роль в его жизни теперь.

Вероятно, он организует подобное празднование в эту субботу. Подробности вечеринки держатся в секрете, но он намекает на уютное собрание с близкими друзьями. "Небольшое мероприятие", обещает он, добавляя: "Я надеюсь, это будет памятный день". Подходящий, в самом деле, для его нового образа жизни.

Теперь бывший футбольный легенда Гюнтер Нетцер живет в швейцарском городе Цюрихе. Несмотря на бунтарское прошлое, он ведет более устоявшуюся жизнь в Швейцарии, больше сосредоточившись на семье, чем на футболе.

Увлечение Нетцера спортом не угасло, однако. Он особенно очарован Олимпийскими играми в Париже, выражая восхищение атлетизмом, продемонстрированным в нырянии и гимнастике.

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