Гюнтер Яух инициирует значительную неделю в 3 миллиона евро

После длительного летнего перерыва Гюнтер Яух сразу же возвращается к работе. Обожаемая неделя на 3 миллиона евро вот-вот начнется: Четверо любителей посидеть на диване получат шанс доказать, что они способны стать звездными участниками.

Лето закончилось, футбол Бундеслиги снова в движении, и Гюнтер Яух снова готов нас проверить. Да, пришло время снова присоединиться к веселью и услышать: "Добро пожаловать в 'Кто хочет стать миллионером?'". И с нетерпением ожидая его возвращения, шоу начинается с любимой версии "3 миллиона евро". В течение трех последовательных дней счастливые участники получат шанс пройти квалификацию в финал 5 сентября, где они будут играть за потрясающие 3 миллиона евро.

"Мы выбрали несколько шумных людей, которые, возможно, считают, что знают все, сидя на своем диване", - начинает шоу Гюнтер Яух. Первым идет Никлас Шелл, 33-летний житель Ремагена в Пфальце. У Никласа есть опыт в зрительном зале, так как он был успешным телефонным спасителем пять раз. Теперь отец дочери оказывается в горячем кресле, и хотя он кажется нервным, он все же справляется с подъемом по ступенькам и доходит до финального билета с трудом. К сожалению, он терпит неудачу в историческом "Бahlsen-Lorenz" кондитерском имении, забирая домой только 16 000 евро. Надеемся, что минимальная сумма, необходимая для прохождения в финал, даст ему второй шанс в центре внимания.

ТВ-продюсер из Берлина Катарина Шверке также претендует на финальный билет. Умело управляя настоящим Оскаром и преодолевая мучительный поход по Camino de Santiago, она продемонстрировала впечатляющий прогресс в игре. Ее знание сленга молодежи, способность распознать преемника комментатора ESC Петера Урбана (Торстен Шорн) и осведомленность об американских футболистах Экванимиксе Тристане Имхотепе и Амоне-Ра Юлиане Х. С. Брауне приносят ей 32 000 евро и желанный финальный билет.

Следующей идет бывшая вице-мисс Германия из Штарнберга в Баварии Ютта Энгель. С ярким прошлым, включающим выступление Томаса Готtschalka в качестве спикера для BMW и встречу с Ангелой Меркель в туалете, Энгель, возможно, думала, что у нее есть преимущество. Но яркие огни, кажется, ослепляют ее. К счастью, зрительский спаситель приходит на помощь, и с помощью знаний о теории относительности Ютта забирает домой 16 000 евро и успешно проходит квалификацию в финал.

Приятный баварец Хольгер Рохм смог накопить необходимые 16 000 евро самостоятельно. С бывшей женой, которая тоже побывала в свете WWM, Хольгер радостно приветствует Гюнтера Яуха. Двое быстро сближаются, и Рохм ловко лавирует в лабиринте вопросов. Знания о немецких островах приносят 16 000 евро, дополнительный джокер бьет в области политической истории, и бывшая выступает в качестве телефонного спасителя с достаточными знаниями о Голливуде. Как раз когда срабатывает сирена, Рохм победно поднимает кулаки, довольный тем, что заработал внушительные 64 000 евро и желанный финальный билет.

Широко ожидаемая "неделя на 3 миллиона евро" начинается, и четыре участника покажут свои знания в "Кто хочет стать миллионером?" перед живой телевизионной аудиторией. После шоу Гюнтер Яух и его зрители расслабятся, наблюдая за своими любимыми программами по телевизору.

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