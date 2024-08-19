- Гюндоган завершает свой срок в ФФБ: "Глубоко удовлетворен"

Илькай Гюндоган, после раздумий, объявил о своем решении завершить международную карьеру, всего через месяц после драматического вылета Германии с Евро. В 33 года опытный полузащитник, представлявший Германию в 82 матчах, удивил всех своим внезапным заявлением. Новый главный тренер Юлиан Нагельсманн теперь должен выбрать преемника, чтобы вести команду к чемпионату мира 2026 года.

Гюндоган поделился своим решением в Инстаграме, сказав: "После размышлений я пришел к выводу, что пришло время завершить мое международное путешествие. Я с гордостью оглядываюсь на 82 международных матча - цифру, о которой я и не мечтал, когда впервые надел футболку сборной Германии в 2011 году. Быть капитаном команды на прошлогоднем домашнем Евро было огромной честью".

Гюндоган продолжит свою профессиональную карьеру, в настоящее время в ФК Барселона. Однако ходят слухи, что он может рассмотреть возможность смены клуба этим летом. Пока нет никаких конкретных указаний на место назначения.

Нагельсманн восхищался Гюндоганом, сказав: "С уважением можно сказать, что Илькай был нашим капитаном. Он сыграл выдающийся Евро для футбола Германии. Его интеллект всегда восхищал меня, и его контроль над мячом и умные, точные передачи были вдохновляющими. Наши игроки должны делать передачи с сообщением, и Илькай всегда делал именно это. Он часто выделялся, но чаще всего поднимал других в национальной команде. Его тонкое касание будет сильно missed".

Нагельсманн believed он все еще мог планировать с Гюндоганом на начало Лиги наций в сентябре. "Конечно, я был бы рад, если бы он остался. На данный момент я предполагаю, что он все еще будет вариантом", - сказал Нагельсманн на день после поражения в четвертьфинале.

Теперь Нагельсманну придется прощаться со своим капитаном: "Для меня и нас он был важной точкой опоры. Обсуждение с ним было обогащающим, даже за пределами футбола. Илькай был исключительным капитаном, и я бы с радостью продолжил наше сотрудничество".

Гюндогана похвалил Руди Вольф при его уходе: "Илькай - исключительный футболист. Он очаровал всех в Германии своими невероятными навыками во время домашнего Евро и поднял команду своей отличной игрой, интеллектом и блестящими пробежками и передачами".

Вольф добавил: "Многие могли черпать вдохновение из его профессионализма и отношения. С его командным духом и любовью к игре Илькай был образцовым капитаном tanto на поле, как и вне его, всегда важным контактом для Юлиана и меня. И как таковой, он будет missed".

Нагельсманн надеялся на продолжение Гюндогана, так как Тони Кроос уже объявил о своем уходе. Томас Мюллер также принял решение завершить карьеру в сборной Германии. Будущее Мануэля Нойера неопределенно в настоящее время. Директор немецкого футбола Вольф намекнул, что решение о будущем Нойера будет принято в ближайшее время. "Безусловно, будет принято решение к моменту следующего назначения, которое состоится на следующей неделе", - сказал Вольф на Sport1 в воскресенье.

Юлиан Нагельсманн теперь планирует перестроить и адаптировать состав, имея в виду Лигу наций и квалификацию на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Илькай Гюндоган должен был сохранить значительную роль - подобно той, которую он играл во время домашнего Евро.

Дебют Гюндогана в 2011 году - Заменил Лама

Нагельсманн высоко оценил выступление Гюндогана на Евро. Полузащитник также получил общественное признание. "Я был рад, что он наконец-то избавился от критики как национальный игрок. Он тихий лидер с богатым опытом. Он хорошо понимает группу", - сказал Нагельсманн после Евро.

Гюндоган дебютировал в национальной сборной 11 октября 2011 года в Дюссельдорфе, заменив капитана Филиппа Лама в матче квалификации Евро против Бельгии, завершившейся победой 3:1. Он забил 19 голов за Германию. Несмотря на многочисленные травмы, успешный клубный игрок Гюндоган пропустил победу на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Несмотря на заявление Илькая Гюндогана о завершении международной карьеры, его влияние на команду во время Евро было очевидным. Его точные передачи и умные игры произвели неизгладимое впечатление на нового главного тренера, Юлиана Нагельсманна.

Дебют Гюндогана в 2011 году, когда он заменил Филиппа Лама во время матча квалификации Евро, стал началом его успешной международной карьеры, в ходе которой он забил 19 голов за Германию.

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