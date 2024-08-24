Гюндоган получает энергичные аплодисменты, триумфальное празднование заполнения кружка знаменует свою первую победу

В пятницу Илкай Гюндоган возвращается в Манчестер Сити после своего пребывания в ФК Барселона. На следующий день он должен выйти на поле. В 33 года Гюндоган может насладиться триумфом, как и Никлас Фюллькруг и тренер Фабиан Хюрцелер.

Манчестер Сити победил только что promuved в лигу Ипсвич Таун со счетом 4:1 (3:1). Несмотря на небольшое замешательство, команда главного тренера Пепа Гвардиолы оставалась невозмутимой. Гюндоган вышел на поле на 71-й минуте, всего несколько часов после своего ухода из Барселоны, отметив таким образом свое возвращение.

Год назад Гюндоган покинул Сити ради Барселоны. Но при счете 3:1 на поле вышел Джереми Доку, и Гюндогана встретили бурными аплодисментами болельщиков.

Ранее капитан немецкой команды с тревогой наблюдал за происходящим со скамейки запасных, когда Самми Смодичс (8') вывел Ипсвич вперед красивым лобовым ударом. Но Сити быстро перехватила инициативу. Эрлинг Холанд (11 '/ 15') и бельгийский плеймейкер Кевин Де Брюyne (14') вывели Сити вперед в считанные минуты. Вратарь гостей Арианет Мурсиц испытывал трудности при счете 1:2 и 1:3. Холанд (88') закрепил победу.

Возвращение Илкая Гюндогана в Манчестер Сити, его долгожданный клуб и наставник Гвардиола, состоялось почти через 14 месяцев после его перехода в Барселону. Финансовые трудности Барселоны предвещали конец его пребывания.

Между тем, Никлас Фюллькруг из Вест Хэма отпраздновал первую победу своей команды со счетом 2:0 (2:0) над Кристал Пэлас. Команда главного тренера Оливера Глазнера отыгралась после поражения 1:2 от Астон Виллы в первом туре. Фюллькруг присоединился к игре во втором тайме, косвенно способствуя голу Томаса Сучека. Однако он не реализовал свой шанс на первый гол в конце матча.

Ранее Фабиан Хюрцелер также отметил победу в своем дебютном матче в качестве главного тренера Брайтона и Хоув Альбион. Его команда Премьер-лиги победила Манчестер Юнайтед со счетом 2:1 (1-0) благодаря голу на последней минуте. Хюрцелер, бывший тренер новичка Бундеслиги ФК Санкт-Паули, начал новый сезон Премьер-лиги с двух побед. Их первый матч против ФК Эвертона завершился со счетом 3:0.

Для Брайтона голы забили бывший форвард Юнайтед Дэнни Уэлбек (32-я минута) и Жоао Педро (90.+5). Амад Диалло сравнял счет для гостей на 60-й минуте. Два других очевидных гола Юнайтед были отменены из-за офсайда.

Эмоциональное возвращение Илкая Гюндогана в главного соперника Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, было встречено с энтузиазмом, так как он заменил Джереми Доку и помог закрепить победу. С другой стороны, новый тренер Брайтона и Хоув Альбион Фабиан Хюрцелер столкнулся с Манчестер Юнайтед в своем дебютном матче и смог одержать победу, несмотря на гол Амада Диалло за Юнайтед.

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