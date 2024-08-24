Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиМанчестер Юнайтед

Гюндоган получает энергичные аплодисменты, триумфальное празднование заполнения кружка знаменует свою первую победу

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

Гюндоган получает энергичные аплодисменты, триумфальное празднование заполнения кружка знаменует свою первую победу

В пятницу Илкай Гюндоган возвращается в Манчестер Сити после своего пребывания в ФК Барселона. На следующий день он должен выйти на поле. В 33 года Гюндоган может насладиться триумфом, как и Никлас Фюллькруг и тренер Фабиан Хюрцелер.

Манчестер Сити победил только что promuved в лигу Ипсвич Таун со счетом 4:1 (3:1). Несмотря на небольшое замешательство, команда главного тренера Пепа Гвардиолы оставалась невозмутимой. Гюндоган вышел на поле на 71-й минуте, всего несколько часов после своего ухода из Барселоны, отметив таким образом свое возвращение.

Год назад Гюндоган покинул Сити ради Барселоны. Но при счете 3:1 на поле вышел Джереми Доку, и Гюндогана встретили бурными аплодисментами болельщиков.

Ранее капитан немецкой команды с тревогой наблюдал за происходящим со скамейки запасных, когда Самми Смодичс (8') вывел Ипсвич вперед красивым лобовым ударом. Но Сити быстро перехватила инициативу. Эрлинг Холанд (11 '/ 15') и бельгийский плеймейкер Кевин Де Брюyne (14') вывели Сити вперед в считанные минуты. Вратарь гостей Арианет Мурсиц испытывал трудности при счете 1:2 и 1:3. Холанд (88') закрепил победу.

Возвращение Илкая Гюндогана в Манчестер Сити, его долгожданный клуб и наставник Гвардиола, состоялось почти через 14 месяцев после его перехода в Барселону. Финансовые трудности Барселоны предвещали конец его пребывания.

Между тем, Никлас Фюллькруг из Вест Хэма отпраздновал первую победу своей команды со счетом 2:0 (2:0) над Кристал Пэлас. Команда главного тренера Оливера Глазнера отыгралась после поражения 1:2 от Астон Виллы в первом туре. Фюллькруг присоединился к игре во втором тайме, косвенно способствуя голу Томаса Сучека. Однако он не реализовал свой шанс на первый гол в конце матча.

Ранее Фабиан Хюрцелер также отметил победу в своем дебютном матче в качестве главного тренера Брайтона и Хоув Альбион. Его команда Премьер-лиги победила Манчестер Юнайтед со счетом 2:1 (1-0) благодаря голу на последней минуте. Хюрцелер, бывший тренер новичка Бундеслиги ФК Санкт-Паули, начал новый сезон Премьер-лиги с двух побед. Их первый матч против ФК Эвертона завершился со счетом 3:0.

Для Брайтона голы забили бывший форвард Юнайтед Дэнни Уэлбек (32-я минута) и Жоао Педро (90.+5). Амад Диалло сравнял счет для гостей на 60-й минуте. Два других очевидных гола Юнайтед были отменены из-за офсайда.

Эмоциональное возвращение Илкая Гюндогана в главного соперника Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, было встречено с энтузиазмом, так как он заменил Джереми Доку и помог закрепить победу. С другой стороны, новый тренер Брайтона и Хоув Альбион Фабиан Хюрцелер столкнулся с Манчестер Юнайтед в своем дебютном матче и смог одержать победу, несмотря на гол Амада Диалло за Юнайтед.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды
Спорт

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды В дебютном матче Бундеслиги сезона 20-летний Джейми Гиттенс блистал, забив два гола против "Айнтрахта" Франкфурт, обеспечив победу Нурри Сахину в качестве главного тренера, несмотря на медленный старт "Боруссии". С трибун раздавались выкрики. Перед

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Он не должен повторять ту ошибку, иначе его консультант может связаться со мной, спрашивая, почему...
Спорт

Раздраженные люди бросают вызов своему вратарю с низкой производительностью

Раздраженные люди бросают вызов своему вратарю с низкой производительностью Следуя спорному решению вратаря "Греuther Fürth" Нахуэля Нолла, "SC Paderborn" смог забить гол в компенсированное время и сравнять счет в матче 2-й Бундеслиги, завершившемся вничью 1:1. После матча главный тренер "Греuther Fürth" Александр Цорнигер

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
"Боруссия" борется за победу в первом матче, болельщики выражают недовольство танками
Спорт

"Боруссия" борется за победу в первом матче, болельщики выражают недовольство танками

"Боруссия" борется за победу в первом матче, болельщики выражают недовольство танками В дебютном матче сезона Бундеслиги для «Боруссии» Дортмунд 20-летний Джейми Гиттенс, теперь известный как Джейми, блистает, забивая два гола. Это дает новому тренеру Нури Шаину первую победу, несмотря на медленное начало «Боруссии». Зрители демонстрируют свой протест. Двойной

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Министерство юстиции возглавило свежий разговор о стратегиях борьбы с жестоким использованием ножей
Политика

В связи с насильственным инцидентом в Солингене возникли споры по поводу ограничения ножей

В связи с насильственным инцидентом в Солингене возникли споры по поводу ограничения ножей Опасный инцидент на городском фестивале в Золингене вызвал споры о стратегиях контроля над ножами: какие подходы возможны в борьбе с преступлениями, связанными с ножами? Социал-демократы (СДПГ) решительно поддерживают полный запрет на ножи, в то время как либералы

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Стороны ведут переговоры в Каире, в которых участвуют Израиль и исламская группировка ХАМАС, с...
Политика

Последняя возможность: протесты в Израиле в связи с соглашением о заложниках

В Каире ведутся переговоры о прекращении огня в секторе Газа, в то время как в Тель-Авиве проходят массовые протесты, оказывающие давление. Многие люди выражают тревогу, считая это последним шансом для пленных.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.
Главные темы

Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.

ИГ приняла ответственность за нападение в немецком городе Солingen. Приверженец ИГ совершил атаку на христианскую сходку в городе, якобы в качестве мести за мусульман в Палестине и других местах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды
Спорт

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды В дебютном матче Бундеслиги сезона 20-летний Джейми Гиттенс блистал, забив два гола против "Айнтрахта" Франкфурт, обеспечив победу Нурри Сахину в качестве главного тренера, несмотря на медленный старт "Боруссии". С трибун раздавались выкрики. Перед

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно