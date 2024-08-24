Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды

В дебютном матче Бундеслиги сезона 20-летний Джейми Гиттенс блистал, забив два гола против "Айнтрахта" Франкфурт, обеспечив победу Нурри Сахину в качестве главного тренера, несмотря на медленный старт "Боруссии". С трибун раздавались выкрики.

Перед матчем Гиттенс обменялся любезностями с судьей Феликсом Цвайером и получил похлопав по спине от нового главного тренера "Боруссии" Нурри Сахина. Новый главный тренер "Боруссии" знал, кому сказать спасибо за победу 2:0 (0:0), ведь Гиттенс, выйдя на замену, привел команду к победе.

"Мы сохраняли хладнокровие, немного повезло, и Джейми показал выдающуюся индивидуальную игру", - сказал новичок Паскаль Гросс во время интервью на Sky после матча. Радуясь своей победе, Гиттенс, который перед началом сезона сменил фамилию с Биньо-Гиттенс на Гиттенс, поделился своими чувствами: "Первая игра очень важна. Это захватывающее чувство - забить два гола перед лучшими фанатами мира".

Голы Гиттена (72' и 90'+3) стали решающими для "Боруссии", которая победила, несмотря на часто бесцельную и беззубую игру, допуская необъяснимые ошибки. В будущем команде нужно будет много работать, чтобы достичь своих амбициозных целей.

Сахин и Цвайер в центре внимания

При ясной погоде и температуре 30 градусов все взгляды были прикованы к новому человеку на скамейке запасных. В отличие от кубковой победы 4:1 над "Фениксом" Любек, Сахин сделал только одну позиционную замену, выпустив Дониелла Мейлена вместо Гиттена. Вальдемар Антон и Паскаль Гросс также дебютировали в Бундеслиге, представляя "Боруссию" перед "Желтой стеной".

Кроме Сахина, особый интерес вызывал Феликс Цвайер, который не судил матч "Боруссии" с декабря 2021 года, когда команда проиграла "Баварии" 2:3. После матча Джуд Беллингхэм резко раскритиковал судью, что усугубило tensions. Цвайер взял перерыв, и после своего возвращения DFB временно не назначал его на матчи "Боруссии".

Тем не менее, Цвайер снова судил матч "Боруссии", сначала оставаясь в тени из-за трудностей "Боруссии" с контролем мяча и созданием моментов.

Протест против спонсора Rheinmetall

С редкими опасными моментами, "Боруссия" испытывала трудности с идеями и допускала простые ошибки, вызывая раздражение Нурри Сахина на скамейке запасных даже во время перерыва на питье.

Перед самым перерывом на полувремя Цвайер внезапно оказался в центре внимания: после удара головой Антона фанаты требовали пенальти за игру рукой Фарэса Шаиби из "Айнтрахта". Однако мяч сначала попал в голову Шаиби.

Перед самым перерывом на трибуне южного сектора были развернуты плакаты с протестом против спорного спонсора Rheinmetall. Однако внимание быстро вернулось к игре - потому что "Боруссия" теперь выглядела обновленной.

Выстрел Юлиана Брандта чуть-чуть не попал в створ ворот, а на другом конце Омар Мармуш был спасен Грегором Кобелом. Максимилиан Бейер также дебютировал за "Боруссию", но у "Айнтрахта" была лучшая возможность, однако Шаиби не смог забить с близкого расстояния.

В драматическом повороте событий Гиттенс ответил голом, который войдет в историю.

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